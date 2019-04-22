У Зеленского рассказали, какими будут первые шаги по медреформе
Участники команды Владимира Зеленского считают, что медицинская реформа безусловно необходима, но пока в таком виде она устраивает не всех украинцев и поэтому ее нужно переоценить и скорректировать.
Спикер избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков отметил, что по Конституции медреформа – не прерогатива президента, но в его обязанности входит защита прав и свобод граждан, их конституционных возможностей. Кроме этого, у главы государства есть право законодательной инициативы.
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Разумков подчеркнул, что прежде всего нужно провести соответствующий аудит реформы и тех действий, что были сделаны, а уже потом принимать решение о том, где стоит скорректировать реформу.
Он также отметил, что это общий трудный путь, который придется пройти Украине как государству. Разумков убежден, что реформы нужны Украине "как воздух".
Ранее в Минздраве отметили, что Владимир Зеленский продемонстрировал неосведомленность о работе экстренной службы и запуске трансформации здравоохранения.
Также там раскритиковали слова Евгения Комаровского, которого Зеленский представил как советника по медицине. Тот говорил о вакцинации в Украине и "катастрофическом дефиците медицинских кадров". В Минздраве ответили на критические заявления.
Отметим, согласно окончательным результатам Национального экзит-полла лидирует Владимир Зеленский – 73,0% голосов. Вторую позицию занял Петр Порошенко – 25,5% голосов. Еще 1,5% избирателей вычеркнули обоих, перечеркнули весь список, или испортили бюллетень.
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