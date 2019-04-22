У Зеленского рассказали, какими будут первые шаги по медреформе

Участники команды Владимира Зеленского считают, что медицинская реформа безусловно необходима, но пока в таком виде она устраивает не всех украинцев и поэтому ее нужно переоценить и скорректировать.

Спикер избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков отметил, что по Конституции медреформа – не прерогатива президента, но в его обязанности входит защита прав и свобод граждан, их конституционных возможностей. Кроме этого, у главы государства есть право законодательной инициативы.

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Разумков подчеркнул, что прежде всего нужно провести соответствующий аудит реформы и тех действий, что были сделаны, а уже потом принимать решение о том, где стоит скорректировать реформу.

Он также отметил, что это общий трудный путь, который придется пройти Украине как государству. Разумков убежден, что реформы нужны Украине "как воздух".

Дмитрий Разумков “Если мы говорим о том, как они сегодня происходят, то я думаю, что наши с вами сограждане тоже считают, что, мягко говоря, не все из них завершены, и не все из них до конца эффективны”.

Ранее в Минздраве отметили, что Владимир Зеленский продемонстрировал неосведомленность о работе экстренной службы и запуске трансформации здравоохранения.

Также там раскритиковали слова Евгения Комаровского, которого Зеленский представил как советника по медицине. Тот говорил о вакцинации в Украине и "катастрофическом дефиците медицинских кадров". В Минздраве ответили на критические заявления.

Отметим, согласно окончательным результатам Национального экзит-полла лидирует Владимир Зеленский – 73,0% голосов. Вторую позицию занял Петр Порошенко – 25,5% голосов. Еще 1,5% избирателей вычеркнули обоих, перечеркнули весь список, или испортили бюллетень.

Окончательные результаты Национального экзит-пола



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