В Житомире более 10 человек болели коронавирусом без каких-либо симптомов

В Житомире лабораторно подтвердили коронавирус у более 10 бессимптомных носителей. Больные не имели никаких симптомов болезни и чувствовали себя хорошо. Впрочем, ПЦР-тест показал положительный результат на COVID-19. Это означает, что больных в Украине может быть гораздо больше.

Об этом во время брифинга рассказал городской голова житомира Сергей Сухомлин, пишет Укринформ.

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Последние несколько дней, по нашей статистике, показали, что многие люди, получившие лабораторное подтверждение заболевания коронавирусом, не ощущают этой болезни,

– отметил мэр Житомира.

По его словам, только благодаря тому, что в городе начали массово тестировать контактных лиц, а на минувшей неделе получили еще около 2 тысяч экспресс-тестов, удалось обнаружить более 10 людей, которые не испытывают абсолютно никаких симптомов.

Вместе с тем, мэр областного центра считает, что нужно постепенно снимать карантинные ограничения.

Сергей Сухомлин “Людей, которые болеют, гораздо больше. С одной стороны, это опасность, если снимаются ограничительные меры, а с другой – мы понимаем, что какое-то количество населения может заболеть, но не чувствовать эту болезнь”.

Страна не может выжить в таких жестких карантинных ограничениях и надо начинать выходить на работу и работать, потому что последствия карантина могут быть гораздо большими, чем сам карантин, добавил городской голова.

Важно! По состоянию на утро 23 апреля в Украине официально подтвердили 7 170 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки выявили 578 новых случаев, из которых 123 медиков и 44 ребенка. Умерли от осложнений коронавирусной болезни 187 пациентов, зато побороли недуг – 504 украинца. Карантин в Украине длится уже более месяца, сейчас его продлили до 11 мая.



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