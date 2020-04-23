В Житомире более 10 человек болели коронавирусом без каких-либо симптомов
В Житомире лабораторно подтвердили коронавирус у более 10 бессимптомных носителей. Больные не имели никаких симптомов болезни и чувствовали себя хорошо. Впрочем, ПЦР-тест показал положительный результат на COVID-19. Это означает, что больных в Украине может быть гораздо больше.
Об этом во время брифинга рассказал городской голова житомира Сергей Сухомлин, пишет Укринформ.
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Последние несколько дней, по нашей статистике, показали, что многие люди, получившие лабораторное подтверждение заболевания коронавирусом, не ощущают этой болезни,
– отметил мэр Житомира.
По его словам, только благодаря тому, что в городе начали массово тестировать контактных лиц, а на минувшей неделе получили еще около 2 тысяч экспресс-тестов, удалось обнаружить более 10 людей, которые не испытывают абсолютно никаких симптомов.
Вместе с тем, мэр областного центра считает, что нужно постепенно снимать карантинные ограничения.
Страна не может выжить в таких жестких карантинных ограничениях и надо начинать выходить на работу и работать, потому что последствия карантина могут быть гораздо большими, чем сам карантин, добавил городской голова.
Важно! По состоянию на утро 23 апреля в Украине официально подтвердили 7 170 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки выявили 578 новых случаев, из которых 123 медиков и 44 ребенка. Умерли от осложнений коронавирусной болезни 187 пациентов, зато побороли недуг – 504 украинца. Карантин в Украине длится уже более месяца, сейчас его продлили до 11 мая.
Почему стоит оставаться дома / Инфографика 24 канала
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