В Житомире госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

Женщину положили в инфекционное отделение городской больницы 8 марта. Она сама обратилась к медикам, ведь почувствовала симптомы гриппа, включая высокую температуру. Известно, что в январе она вернулась из Италии.

Сейчас состояние пациентки стабильное, повышенной температуры тела нет, сообщили Житомир.info.

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Однако женщина прошла обследование и сдала нужные анализы. Результаты появятся через день-два.

Пациентка есть, она проходит обследование, но окончательных данных пока нет. Пока диагноз не подтверждается, потому что есть клинические и эпидемиологические признаки. Поэтому на сегодняшний момент уверенно невозможно сказать, но человек госпитализирован и находится на лечении,

– отметила заместитель городского головы Мария Мисюрова.

Она также добавила, что женщина не из Житомира, а из Овруча, что на Житомирщине. Однако ее госпитализировали в инфекционное отделение больницы №1, потому что именно это медучреждение определенный госпитальной базой для лечения больных с подозрением на коронавирус.

Отметим, что инфекционное отделение больницы №1 рассчитано на 40 коек, в том числе 25 боксов. В мае 2019 отделение отремонтировали, а также пополнили новым оборудованием.

Что известно о коронавирусе в Украине: главное

3 марта в Украине в Черновцах зафиксировали первый случай коронавируса. Больным оказался мужчина из Черновцов, который накануне вернулся из путешествия по Италии.

Всего в мире по состоянию на 8 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 3 643 человека. Общее количество инфицированных – 107 187 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 60 тысяч человек.

Общее количество инфицированных – Впрочем, есть и хорошие новости – Пока не существует вакцины от коронавируса. Впрочем, Китай и США заявили о том, что уже работают над ее созданием. В частности, США уже начали тестировать вакцину на людях

Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала