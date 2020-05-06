В Житомире лаборатория три дня не будет принимать образцы на COVID-19 из-за загруженности

Житомирский областной лабораторный центр предупредил, что 7-9 мая не будет принимать материал на тестирование коронавируса методом ПЦР, кроме материалов от тяжелобольных на COVID-19 и малолетних детей.

Об этом говорится в письме с подписью руководителя Житомирского областного лабораторного центра, главного государственного санитарного врача области Зиновия Парамонова, от 6 мая 2020 года, пишет Житомир.info.

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В лаборатории сообщили о загруженности и неспособности хранить такой объем материала.

Такое решение принято по причине загрузки лаборатории на 7-8 дней вперед и отсутствием возможностей для хранения такого количества биологического материала. В дальнейшем просим обоснованно подходить к забору и направления материала на ПЦР-тестирование и как это предусмотрено стандартами медицинской помощи,

– говорится в письме.

Житомирская лаборатория приостановила сбор материалов на COVID-19 / Фото Житомир.info.

Сегодня начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик сообщил во время брифинга, на прохождение ПЦР-диагностики пока ждут 800 проб, а за прошедшие сутки было проведено 124 обследования.

Важно! По состоянию на 6 мая в Житомирской области удалось установить 456 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Впрочем, в области сообщили о значительной задержке в диагностике.

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