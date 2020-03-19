В Житомире подтвердили первый случай заражения коронавирусом
В Житомире подтвердили первый случай заражения новым видом коронавируса Covid-19, который распространился из китайского города Ухань.
Об этом заявил мэр города Житомира Сергей Сухомлин на своей странице в Фейсбуке.
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Пациент – это Житомира, 56 лет, был заграницей в Австрии. По словам мэра, его состояние стабильное.
"Первый подтвержденный случай в Житомире", – написал Сухомлин.
Добавим, что ранее был зафиксирован случай заражения коронавируса в Житомирской области. Всего в Украине – 17 случаев.
В каких областях Украины зафиксировали коронавирус:
- В Черновицкой области – 10;
- В Киевской области – 2;
- В Киеве – 2;
- В Житомирской области – 1;
- В Донецкой области – 1;
- В Житомире – 1.
Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала
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