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В Житомире подтвердили первый случай заражения коронавирусом

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В Житомире подтвердили первый случай заражения коронавирусом / Фото из открытых источников

В Житомире подтвердили первый случай заражения новым видом коронавируса Covid-19, который распространился из китайского города Ухань.

Об этом заявил мэр города Житомира Сергей Сухомлин на своей странице в Фейсбуке.

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Пациент – это Житомира, 56 лет, был заграницей в Австрии. По словам мэра, его состояние  стабильное.

"Первый подтвержденный случай в Житомире", – написал Сухомлин.

Добавим, что ранее был зафиксирован случай заражения коронавируса в Житомирской области. Всего в Украине – 17 случаев.

В каких областях Украины зафиксировали коронавирус:

  • В Черновицкой области – 10;
  • В Киевской области – 2;
  • В Киеве – 2;
  • В Житомирской области – 1;
  • В Донецкой области – 1;
  • В Житомире – 1.
 

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Смотрите прямое включение на 24 канале с мэром Житомира Сергеем Сухомлиным:

 

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Теги: Новости Украины Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Здоровье Новости Житомира Здоровая жизнь
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