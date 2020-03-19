В Житомире подтвердили первый случай заражения коронавирусом

В Житомире подтвердили первый случай заражения новым видом коронавируса Covid-19, который распространился из китайского города Ухань.

Об этом заявил мэр города Житомира Сергей Сухомлин на своей странице в Фейсбуке.

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Пациент – это Житомира, 56 лет, был заграницей в Австрии. По словам мэра, его состояние стабильное.

"Первый подтвержденный случай в Житомире", – написал Сухомлин.

Добавим, что ранее был зафиксирован случай заражения коронавируса в Житомирской области. Всего в Украине – 17 случаев.

В каких областях Украины зафиксировали коронавирус:

В Черновицкой области – 10;

В Киевской области – 2;

В Киеве – 2;

В Житомирской области – 1;

В Донецкой области – 1;

В Житомире – 1.



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