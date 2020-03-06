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В Житомире запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

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В Житомире решили принять ряд мер по предотвращению и распространению коронавируса. В частности, запрещено проводить массовые и развлекательные мероприятия.

Об этом говорится на сайте Житомирского городского совета.

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В Житомирской области запретили проведение массовых, праздничных, развлекательных, спортивных мероприятий.

"Меры, предусмотренные в Местном плане, являются обязательными к исполнению. Для этого руководитель Оперативного штаба определит состав мобильной группы с привлечением необходимых специалистов для осуществления действенного контроля за выполнением должностными лицами указанных мер", – говорится в сообщении пресс-службы.

В образовательных учреждениях сейчас карантин не вводят, впрочем, планируют проведение разъяснительной работы с детьми и родителями по профилактике коронавируса.

Также из местного бюджета выделили более 2 миллионов гривен на закупку медицинского оборудования и средств защиты, а также проведение информационной работы.

К теме: Рекомендации учебным заведениям по распространению коронавируса

Главное о распространении коронавируса в Украине

  • Сейчас коронавирус подтвердили только у одного украинца-черновчанина. Он вместе с женой путешествовал в Италию через Румынию. Жена больного находится на обсервации.
  • Образцы анализов 4 буковинцев с подозрением на коронавирус 4 марта отправили в вирусологическую лабораторию Центра общественного здоровья для тестирования на наличие covid-19.
  • Тем временем Черновицкая городская власть дала распоряжение дезинфицировать весь общественный транспорт, чтобы избежать распространения коронавируса. Кроме того, месяц будет проводиться дезинфекция подъезда дома в Черновцах, где проживает зараженный коронавирусом мужчина.
  • Из-за ситуации с коронавирусом по всей Черновицкой области в школах, колледжах и высших учебных заведениях ввели карантин. Детские сады не закрыли, но советуют не посещать.
  • В целом по состоянию на 5 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли более 3 тысяч человек. Общее количество инфицированных – более 95 тысяч людей по всему миру.
  • В течение последних недель коронавирус стремительно распространился по Европе, в частности в Италии зафиксировали более 3 тысяч случаев заражения коронавирусом и 107 летальных случаев.

Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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Коронавирус в Европе: в каких странах зафиксировали Covid-19
5 марта
Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Здоровье Здоровая жизнь
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