В Житомирской области в 7-месячного малыша подтвердили коронавирус
В городе Коростышев Житомирской области коронавирус подтвердили в пяти членов семьи, среди которых – 7-месячный ребенок.
COVID-19 обнаружили также в двух врачей, контактировавших с семьей. Об этом сообщил председатель Коростышевской РГА Юрий Денисовец на своей странице в фейсбуке.
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"К сожалению, в членов семьи результат положительный. В двух врачей, контактировавших с больными, также подтвердился результат", – написал Денисовец.
Как защититься от коронавируса / Инфографика 24 канала
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