24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

В Житомирской области в 7-месячного малыша подтвердили коронавирус

- Читати новину українською
В Житомирской области в 7-месячного малыша подтвердили коронавирус / Unsplash

В городе Коростышев Житомирской области коронавирус подтвердили в пяти членов семьи, среди которых – 7-месячный ребенок.

COVID-19 обнаружили также в двух врачей, контактировавших с семьей. Об этом сообщил председатель Коростышевской РГА Юрий Денисовец на своей странице в фейсбуке.

Читайте также От коронавируса в Украине умерли 73 человека: статистика по областям

"К сожалению, в членов семьи результат положительный. В двух врачей, контактировавших с больными, также подтвердился результат", – написал Денисовец.


Как защититься от коронавируса / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус в Украине Здоровье Новости Здоровье Коронавирус COVID-19 Здоровая жизнь Новости Житомира
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
10 апреля 06:40 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
Анастасія Лукашевська
9 апреля 18:36 Топ 5 мифов об удаленной работе: как не потерять эффективность
Олександр Бевза
9 апреля 09:13 Плаквенил против коронавируса: препарат, которым будут лечить украинцев
Анастасія Кушпіт
7 апреля 15:20 Что есть, чтобы быть здоровым: главное о питании
Анастасія Лукашевська
7 апреля 13:46 Все о коронавирусе: 12 полезных статей
Анастасія Лукашевська

Новости
Больше новостей