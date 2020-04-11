В Житомирской области в 7-месячного малыша подтвердили коронавирус

В городе Коростышев Житомирской области коронавирус подтвердили в пяти членов семьи, среди которых – 7-месячный ребенок.

COVID-19 обнаружили также в двух врачей, контактировавших с семьей. Об этом сообщил председатель Коростышевской РГА Юрий Денисовец на своей странице в фейсбуке.

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"К сожалению, в членов семьи результат положительный. В двух врачей, контактировавших с больными, также подтвердился результат", – написал Денисовец.



Как защититься от коронавируса / Инфографика 24 канала

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