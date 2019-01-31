В зоне ООС на Донбассе заработало первое подразделение медицинской эвакуации: видео

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Первое подразделение медицинской эвакуации
Первое подразделение медицинской эвакуации / Кадр из видео

В зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе начало работать первое экспериментальное подразделение медицинской эвакуации. На базе военно-медицинского учреждения ВСУ сформировали первые экипажи с соответствующим техниким и медицинским оборудованием.

В дальнейшем военные планируют создать единый орган управления процессом медицинской эвакуации в боевых условиях, сообщили в Минобороны.

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"Медицинский батальон будет той самой структурой, которая будет способна работать, как внутренняя спасательная служба Вооруженных сил. В саму идею мы вложили то, что люди, какое бы они не имели желание спасать, могут спасать только имея такую ​​возможность – техническую, комплектование расходными материалами, медицинским оборудованием", – рассказал военнослужащий ВСУ Илья Лысенко.

Для нового подразделения армия США передала специальные рюкзаки, чтобы правильно организовать медицинскую эвакуацию. В рюкзаках содержатся медикаменты, медицинские расходные материалы и даже сложные портативные носилки.

Такое подразделение планируется создать в каждом полевом и стационарном военном госпитале Украины.

Смотрите видео о первом подразделении медицинской эвакуации:

 

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Теги: Новости Украины Лечение Здоровье Медицина Война на Донбассе Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины Міністерство оборони України
Источник: 24 канал
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