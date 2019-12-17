Вакансия дня: тестировщик инновационной секс-игрушки

Компания WOW Tech Group предлагает заниматься сексом ради науки и объявляет конкурс на вакансию для тестирования секс-игрушек.

Немецкая компания поставляет секс-игрушки в более чем 60 стран мира, пишет Anywell. Сейчас компания ищет фокус-группу для тестирования секс-игрушек.

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Достаточно заполнить анкету

Организация объявила набор добровольцев в команду "Masturba TEAM". В целом участников будет тысяча мужчин и женщин из разных стран Европы.

Для того, чтобы стать добровольцем, необходимо заполнить анкету на официальном сайте. Если компания выберет вас, продукт отправят вам по почте.

А тогда, все что от вас потребуют – просто пользоваться секс-игрушкой и оставить отзыв о ней.



Предлагают тестировать как продукцию для женщин, так и мужчин/Фото: wowtechusertesting

Игрушку оставят вам как награду за ваш труд.

У нас цель – разработка продуктов, которые будут удовлетворять потребности и желания клиентов,

– отметил Йохан Риф, глава отдела сексуального развития.

Продукты, которые нужно будет тестировать являются качественными и инновационными и стильными на вид.

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