Вакцин в Украине хватит на всех, – Алексей Гончарук

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Премьер-министр Алексей Гончарук о вакцинации / Кабинет министров Украины

Премьер-министр Украины начал информационную кампанию о пользе вакцинации.

Также руководитель правительства на своей странице в Facebook сказал, что сам сделал прививку от дифтерии, ведь это необходимо для того, чтобы жить безопасно.

Важно: Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение

Алексей Гончарук отметил, что граждане Украины идут делать прививку тогда, когда в стране начинается вспышка болезни, но по его мнению – все должно быть наоборот. Ведь прививки предназначены не для того, чтобы гасить вспышки заболевания, а предотвращать их.

Также он добавил, что из года в год о прививках распространяют кучу мифов, мол, то это опасно, то закуплено недостаточно вакцин. Он заверил, что это все ложь, и вакцин хватает на всех, ведь уже третий год подряд в каждый регион страны своевременно закупается достаточное количество вакцин для проведения календарных прививок.

Больше о Прививке от дифтерии: когда делать, виды и побочное действие вакцинации

Вместе с тем, премьер-министр указал на проблему ненадлежащего хранения вакцин. Ведь в некоторых городах существуют существенные проблемы с оборудованием – последний раз холодильные камеры для хранения закупались еще до 2000 года.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил главам ОГА:

  • провести аудит условий и надлежащего состояния хранения вакцин в своих областях и отчитаться о результатах Министерству здравоохранения;
  • начать широкую информационную кампанию о пользе вакцинации и рисках распространения инфекционных болезней из-за низкого уровня вакцинации среди населения;

Стоит знать: Как сделать прививку бесплатно


Премьер-министр Алексей Гончарук о вакцинации

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Дифтерия в Украине Алексей Гончарук Министерство здравоохранения Украины Вакцинация Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь
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