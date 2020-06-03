Советник Белого дома Энтони Фаучи заявил, что есть повод волноваться относительно эффективности будущей вакцины. Доказательств, того, что иммунитет к инфекции формируется, почти нет. Поэтому, даже если вакцину создадут в 2021, как обещают, никто не может быть уверен, что вакцинация обеспечит длительный иммунитет у людей.

Если COVID-19 вызывает такую же реакцию, как и другие типы коронавирусов, "вероятно, продолжительность иммунитета не будет большой", сказал Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, в интервью журналу JAMA, сообщает CNBC.

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Если изучить историю влияния на организм других типов коронавируса, которые вызывают обычную простуду, то можно увидеть, что иммунитет почти всегда действует от трех до шести месяцев, максимум – около года,

– отметил инфекционист.

К сожалению, это не достаточно высокая защита.

Когда будет готова вакцина против COVID-19

Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний вместе с биотех-компанией Moderna работают над вакциной от вируса SARS-CoV-2.

Фаучи заявил, что с 3 июля Moderna привлечет к третьей фазе испытаний еще 30 000 добровольцев. Таким образом ученые надеются получить "сотни миллионов доз" до начала 2021 года, хотя это и не является гарантией, что у ученых вообще получится разработать действенное профилактическое средство.

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Могут уйти месяцы и месяцы на поиск ответа,

– объяснил ученый.

Если вакцина от коронавируса появится в 2021, это будет рекордным достижения медицины.

Интересно! До сих пор быстрей всего в истории человечества появилась вакцина против свинки в 1967 – на ее разработку ушло всего четыре года.