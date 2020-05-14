Вакцина против COVID-19 через год – оптимистичный сценарий преодоления пандемии, – агентство ЕС

В Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA)сказали, что если вакцину против коронавируса одобрят через год – это будет означать, что мир движется по оптимистическому сценарию преодоления пандемии.

Ученые со всего мира работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее разработать вакцину против COVID-19, и если все пойдет по плану, то вакцина может быть готова к утверждению в начале 2021 года, сообщает Европейская правда, ссылаясь на DW.

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Об этом заявил глава отдела вакцины EMA Марко Кавалери, который добавил, что "это просто прогнозы", и на пути к цели могут возникнуть задержки.

Ведь не все вакцины, которые разрабатываются, могут получить разрешение.

Кавалери добавил, что быстрее этих сроков вакцина появится только в том случае, если ученые докажут ее эффективность и безопасность.

Быстрое одобрение терапевтических препаратов и вакцин станет возможным лишь в том случае, если заявки будут поддержаны надежными научными доказательствами, что позволяют EMA сделать вывод о положительном балансе пользы и риска для этих продуктов,

- сказал Марко Кавалери.

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