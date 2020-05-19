Вакцина против COVID-19: на каком этапе разработка и когда начнут вакцинацию населения

Коронавирус стал глобальной проблемой человечества. Несмотря на то, что COVID-19 уже полгода продолжает уносить тысячи жизней людей по всему миру, эффективных лекарств или вакцины против болезни нет.

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Почему возникают трудности с разработкой вакцины и на каком этапе исследования пока. Почему вакцина против коронавируса может никогда не появится и какую цену могут заплатить люди в таком случае.

Не осталось ни одной страны, которую бы болезнь не затронула, количество инфицированных составляет почти 5 миллионов, умерли от осложнений коронавирусной болезни более 315 тысяч человек. И пока вакцины против COVID-19 не изобретут – цифры будут расти.

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Почему вакцина нужна и что не так с коллективным иммунитетом

Есть утверждение, что для того, чтобы побороть коронавирусную болезнь, у человечества должен сформироваться коллективный иммунитет, а для этого якобы 90% населения должно заразиться инфекцией и побороть ее.

Но правда в том, что пока нет доказательств того, что после выздоровления у человека формируется иммунитет. Всемирная организация здравоохранения этого пока не подтвердила, а наоборот просит руководства государств воздержаться от подобных выводов, не отменять карантин и не вводить так называемые паспорта здоровья, которые хотят выдавать людям, которые выздоровели от COVID-19.

Коллективный иммунитет – это действительно единственный путь побороть COVID-19, но формируется он только при массовой вакцинации.



Возможен ли коллективный иммунитет к коронавирусу / Фото Unsplash

Сейчас в каждой стране COVID-19 переболели около 3% населения. В ВОЗ отмечают, что даже при наличии антител у этих людей нет иммунитета к болезни.

Коллективный иммунитет – что это? Коллективный иммунитет – это иммунитет к инфекциям, который возникает в группы людей, позволяет остановить распространение болезней и достигается благодаря вакцинации. Он защищает людей, которые не имеют собственного иммунитета.

Важно! Единственный шанс побороть COVID-19 – вакцина

Почему до сих пор нет вакцины против коронавирусной болезни

Разработка вакцины – длительный процесс, который может занимать десятилетия. Иногда эпидемия заболевания, от которого создается вакцина, заканчивается раньше, чем она появляется.

Прежде, чем начать разработку вакцины, ученым нужно получить максимальное количество данных о ее возбудителе. После того, как вакцина создана, ученые проводят доклинические испытания. В них участвует очень небольшое количество добровольцев, а главная задача этого этапа – определить возможные проблемы с безопасностью вакцины, а также определить дозу, которую получат участники следующих этапов испытаний.



Этапы создания вакцины / Фото Unsplash

Если все этапы прошли успешно, авторы вакцины подают заявку на ее одобрение для широкого применения. Весь процесс, от начала разработки до принятия, в среднем длится пять-десять лет. Но не в случае с COVID-19, здесь вакцина нужна как можно быстрее.

Именно поэтому мировые лидеры и ведущие ученые приняли обязательства по ускорению разработки и производства новых вакцин, для того, чтобы у человечества была надежда на преодоление COVID-19.

Остановить COVID-19 нам поможет только солидарность,

– заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреиесус.

Такое объединение международного сообщества дает свои плоды. Разработка вакцины против COVID-19 проходит беспрецедентно быстро – всего через пять месяцев с начала эпидемии в Китае, создали более 100 вакцин, которые потенциально считают эффективными против коронавируса. Пять из них на первой и второй стадиях клинического тестирования, еще шесть проходят доклинические испытания.

Главные претенденты на утверждение готовой вакцины против COVID-19

• Moderna

Компания объявила, что разработанная ими вакцина перешла ко второй фазе клинических испытаний, что предусматривает тестирование на 600 добровольцах. Вакцина относится к классу РНК-вакцин, имитирующих ДНК вируса – заставляет организм здорового человека производить белки вируса и, как следствие, антитела к ним.

Генеральный директор компании Стефан Бансел заявил, что компания надеется получить одобрение на широкое применение разработанной вакцины уже в 2021 году.

• BioNTech

BioNTech вместе с фармацевтическим гигантом Pfizer тоже получили разрешение на проведение первой и второй фаз клинических испытаний, которые пройдут в Германии.

Исследователи назвали вакцину BNT162, она относится к классу РНК-вакцин, а в ее испытаниях примут участие 360 добровольцев. Однако, компании заявляют, что она будет готова для массового применения уже осенью 2020 года.



Несколько компании заявили о значительных успехах в создании вакцины против COVID-19 / Фото Unsplash

• Оксфордский университет

Лидером и главным претендентом на утверждение к широкому применению вакцины среди населения считают Институт Дженнера Оксфордского университета.

Разработанная ими вакцина входит в класс векторных вакцин. То есть, в их составе совершенно другие вирусы, а в геном встроен возбудитель – в случае коронавирусной болезни – SARS-CoV-2. В организме человека модифицированные вирусы тренируют иммунную систему на борьбу с вирусом-возбудителем заболевания, против которого работает вакцина.

Ученые из Оксфордского университета сейчас проводят исследования на обезьянах. Генетическая модификация, по замыслу, должна сформировать иммунный ответ против вируса SARS-CoV-2.

• CanSino Biologics

Китайская компания CanSino Biologics начала вторую фазу клинических испытаний вакцины еще в апреле 2020 года, в исследовании принимают участие 500 добровольцев. В основе лежит безвредный для человека аденовирус, в геном которого встроена часть генов SARS-CoV-2.



Вакцина против коронавируса может быть готова в сентябре этого года / Фото Unsplash

Когда мы получим вакцину: утешительный прогноз и риски

До сих пор ученым не приходилось работать в такой спешке – сказать, когда начнут применять вакцину против COVID-19 сложно. Впрочем, научное сообщество считает, что к середине 2021 года людей начнут вакцинировать против коронавирусной болезни.

Это оптимистичный прогноз, ведь в таком случае человечество сможет остановить распространение коронавирусной болезни, сохранит тысячи жизней, но, конечно, есть и недостатки. В частности, речь идет о безопасности – при быстрой разработке ученые не имеют достаточно времени для того, чтобы изучить досрочные последствия действия вакцины или ее побочные эффекты.

Проект создан при поддержке МХП.