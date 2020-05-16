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Вакцина против COVID-19 может быть бесплатной, – Трамп

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Вакцина от COVID-19 может быть бесплатной, – Трамп
Вакцина от COVID-19 / Unsplash

По состоянию на 16 мая вакцины против коронавирусной инфекции нет. Однако лучшие ученые со всего мира работают над ее изготовлением. Глава США Дональд Трамп отметил, что рассматривает возможность сделать вакцину против коронавируса бесплатной.

Однако точного ответа относительно стоимости будущей вакцины Трамп так и не дал. Об этом он сказал во время брифинга в Белом доме.

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Ранее Трамп говорил, что Штаты работают над созданием вакцины от COVID-19 совместно со специалистами из Индии. По его оценкам, она будет готова и подготовлена к распространению до конца 2020 года.

На самом деле мы изучаем это,
– ответил Трамп на вопрос, будет ли вакцина бесплатной.

Как человечеству победить коронавирус

По словам эксперта по вопросам эпидемии коронавируса Габриэля Леунга, массовый карантин может помочь защитить медицинские учреждения от перегрузки. Однако окончательно победить коронавирус человечеству поможет естественный иммунитет, или же появление действенной вакцины, которая будет в широком доступе.

Придется сохранить меры контроля с разной степенью до той поры, пока не произойдет одно из двух событий: или пока не появится естественный иммунитет из-за активного заражения и выздоровления, или пока не будет широкодоступная вакцина, которую получит по крайней мере половина населения, чтобы тоже появился иммунитет. Это единственные два выхода,
– пояснил Леунг.

По его мнению, всем странам придется пройти через "несколько циклов" обострения и ослабления ограничений, прежде чем появится реальное решение.

Что известно о разработке вакцины против COVID-19

  • В настоящее время проводится разработка более 100 различных вакцин в разных странах мира. Каждая компания хочет быть первой, ведь это огромные деньги.
  • Эксперты утверждают, что быстрее чем через год вакцину ждать не стоит.
  • Раздаются и мысли, что вакцину и вообще никогда не изобретут из-за того, что вирус мутирует.
  • Американский фармацевтический гигант Pfizer и немецкая биотехнологическая компания BioNTech начали тестировать экспериментальную вакцину против коронавируса на людях в Соединенных Штатах.
  • Итальянская вакцина против COVID-19 впервые в истории нейтрализовала вирус в клетках человека.

Симптоми коронавірусу
Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

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Автор: Алена Захарова
Теги: Новости Здоровье Имуннитет Деньги Дональд Трамп Новости США Вакцинация Коронавирус COVID-19 Здоровье Лечение
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