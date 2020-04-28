Вакцина от коронавируса может быть доступна для уязвимых групп уже в 2020 году

Вакцина от коронавирус COVID-19, вероятно, может стать доступной для уязвимых групп (например, для медицинских работников) уже в этом году.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на представителей The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations.

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Коалиция инноваций по готовности к эпидемии, которая финансирует девять разных проектов разработки вакцины против коронавируса, ранее предполагала, что вакцина может быть готова в течение 12-18 месяцев.

По словам Ричарда Хетчетта, руководителя организации в Осло, вероятно, что ученые изобретут вакцину быстрее, чем за выше указанное время.

Команда университета Оксфорда во главе с Сарой Гилберт, профессором вакцинологии, уже начала испытания потенциальной вакцины, и есть возможность узнать о ее результативности в сентябре. К слову, производство уже началось.



В мире есть более 100 проектов по разработке вакцины / Фото: Unsplash

Эксперты призывают быть осторожными с вакцинами

Некоторые ученые отмечают, что большинство вакцин проходят многолетние испытания, прежде чем попасть на рынок, и что 12-18 месяцев – это чрезвычайно быстро.

Хэтчетт добавил, что несколько вакцин могут вступить на вторую фазу тестирования уже поздней весной или этим летом. Это означает, что первые вакцины могут быть доступными в 2020 году, если они окажутся безопасными и эффективными.

По такому сценарию, вакцины могут быть доступны только определенным группам риска, прежде чем начать применять их массово.

Разработчики вспоминают прошлый опыт, когда быстрое развитие вакцины "к сожалению, привело к плохим результатам".

Несмотря на экономический срыв, вызванный пандемией... мы все равно будем рисковать,

- сказал Хэтчетт.

Добавим, по данным исследователей Лондонской школы гигиены и тропической медицины, в мире насчитывается около 120 проектов по разработке вакцины, около 10 из них уже находятся на стадии клинических исследований.

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