Вакцина от коронавируса может быть готова в сентябре, – The Times

Вакцина от коронавируса может быть готова уже в сентябре, сообщает профессор вакцинологии в Оксфордском университете Сара Гилберт.

Об этом пишет издание The Times, которое опубликовало интервью с ведущим вирусологом.

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Сара Гилберт сказала, что испытания вакцины на людях должны состояться в течение следующих двух недель.

По ее словам, вероятно, можно создать вакцину до осени, однако пока никто не дает гарантии, что это сработает.

"Я думаю, что есть большая вероятность, что это сработает, основываясь на тех вещах, которые мы сделали с этим типом вакцины... Это не просто догадки, с каждой неделей у нас появляется все больше данных. Я бы сказала, что вероятность 80%, это мое личное мнение", – пояснила вирусолог.

Что известно о вакцине от COVID-19

В Турции медики разработали вакцину от COVID-19 и начали тестирование на животных. В конце концов у подопытных выработались антитела.

Австралийские ученые начали тестировать две вакцины против коронавируса на хорьках. Ученые ожидают, что первые результаты испытаний появятся в июне.

В США ученые представили первые результаты доклинических испытаний вакцины от коронавируса SARS-CoV-2. Опыты проводились на лабораторных мышах. Через две недели после вакцинации у грызунов начали активно вырабатываться антитела к коронавирусу.

В бывшем эпицентре вспышки коронавируса, а именно в городе Ухань, вакцину против коронавируса ввели трем группам добровольцев. Ученые отмечают, что доклинические испытания должны закончиться к концу следующего месяца.

В мире разрабатывают примерно 20 вакцин против коронавируса. Украина не занимается разработкой и созданием вакцин.



Как защититься от коронавируса / Инфографика 24 канала

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