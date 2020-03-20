Вакцина от коронавируса: на какой стадии находятся разработки

Пандемия коронавируса распространяется по миру. Вакцина от SARS-CoV-2, вызывающем болезнь Covid-19, сейчас в стадии разработки. Политики и владельцы бизнесов заявляют, что вакцина будет через несколько месяцев, зато ученые говорят про год или даже полтора. Что известно об этом на сегодня – читайте далее.

Экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун написала в новой публикации в фейсбуке, как идет процесс разработки вакцины и сколько еще ждать её и возможно ли научить иммунитет бороться с коронавирусом.

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По словам Супрун, сегодня наука в состоянии достаточно быстро создать вакцину, но ее проверка на безопасность и эффективность, доступная стоимость, возможность быстро масштабировать производство могут отнять немало времени. К тому времени пандемия может продолжаться или начаться очередная "волна" заболеваний.

Чтобы была вакцина, ее надо не просто разработать, а клинически исследовать и зарегистрировать.

Вакцины от SARS-CoV-2 разрабатывают одновременно несколько научных групп, производителей в ряде стран. Есть более десятка "вакцин-кандидатов".



Вакцина от коронавируса Covid-19 сейчас в стадии разработки / Unsplash

На какой стадии находятся разработки вакцины от коронавируса на сегодня

1. Много вакцин сейчас на нулевой стадии – исследование на животных. Иммунная система работает во всех млекопитающих по одним и тем же принципам. Поэтому на этом этапе исследуется, какие звенья иммунной системы активирует вакцина, и формируется иммунологическая память.

Хотя принципы работы иммунной системы у млекопитающих сходны с человеком, учитывая определенные отличия нашего организма от других млекопитающих, неправильно переносить все результаты исследования на людей.

2. Следующий этап – первая фаза исследований, которая проходит на малой группе людей.

Здесь проверяют безопасность и иммуногенность вакцины. То есть формирует ли она иммунный ответ к вакцине, и какие частые побочные реакции могут быть. Такие исследования начали на этой неделе несколько исследовательских центров.

Во время второй фазы исследуют несколько сотен вакцинированных людей и определяют оптимальные схемы вакцинации и изучают безопасность вакцины.

3. Третья фаза клинических исследований вакцины предусматривает тот же анализ безопасности и эффективности, но на нескольких тысячах добровольцев.

Уже несколько исследовательских центров вакцинировали первых добровольцев.



Вакцина от коронавируса Covid-19 сейчас в стадии разработки / Unsplash

Будут ли вакцины или перенесенная болезнь эффективными в предотвращении заражения?

По словам Супрун, это пока неизвестно.

К коронавирусам, которые вызывают у нас простуду, иммунитет держится недолго, и может не предотвращать повторным случаям инфицирования.

Исследования людей, переболевших MERS – ближневосточный респираторный синдром, также вызванный коронавирусом – после выздоровления не имели иммунологической памяти о болезни.

А вот те, кто пережил уже упомянутый SARS, до сих пор имеют антитела к вирусу. Исследования макак-резусов, которых заразили SARS-CoV-2 и они переболели, показало, что будто они повторно не заразились.

Супрун выразила надежду, что до настоящего вируса люди смогут сформировать иммунитет, переболев или будучи вакцинированными, но пока это гипотеза, и ее следует проверить.



Как не заболеть коронавирусом/инфографика 24 Канала

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