Вакцина от ветрянки: стоит ли делать и сколько защищает
Эффективность защиты 1 дозы вакцины от ветряной оспы составляет 85%, а двух доз – до 98%. То есть человек не заболеет в принципе, даже если будет очень тесно контактировать с больным.
На сколько защищает? Продолжительность защиты до конца не известна, но сейчас она составляет до 20 лет и более (наблюдение за вакцинированными людьми еще не закончено – их заставляют пересдавать уровень антител к ветрянке), рассказал врач Евгений Щербина.
Почему никто не рекомендует повторять вакцинацию через эти 20 лет? У вас может быть две ситуации:
Или вы живете в стране, где вакцинируется меньшинство (как в Украине) и тогда в течение жизни контакт с вирусом приводит к так называемому "натуральному бустеру", то есть человек не болеет вообще, или переносит ветрянку в очень легком виде, но получает после этого уже устойчивый и длительный иммунитет, как после натуральной болезни.
Или вы живете в стране, где вакцинируется подавляющее большинство – в таком случае вирус просто перестает циркулировать в популяции, и вероятность заболеть практически нулевая.
- множественные красные высыпания на теле;
- зуд;
- повышенная температура тела;
- увеличение лимфоузлов;
- внезапная вялость и быстрая утомляемость.
Отсутствие необходимости в более чем двух дозах более чем обоснована, и очень маловероятно, что что-то изменится в будущем.
Когда делать? Прививка от ветрянки не входит в обязательный график прививок детям. Желательно начать профилактику инфекции с 12 месяцев. Если ребенку по каким-либо причинам не была сделана прививка против ветряной оспы, то между двумя вакцинациями должен быть перерыв не менее 3 месяцев.
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