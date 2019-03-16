Вакцина от ветрянки: стоит ли делать и сколько защищает

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Ветрянка: симптомы
Ветрянка: симптомы / pixabay.com

Эффективность защиты 1 дозы вакцины от ветряной оспы составляет 85%, а двух доз – до 98%. То есть человек не заболеет в принципе, даже если будет очень тесно контактировать с больным.

На сколько защищает? Продолжительность защиты до конца не известна, но сейчас она составляет до 20 лет и более (наблюдение за вакцинированными людьми еще не закончено – их заставляют пересдавать уровень антител к ветрянке), рассказал врач Евгений Щербина.

 
Ветряная оспа – что это?
Острое вирусное заболевание, поражающее поверхностные слои кожи и нервную систему. Оно также вызывает соответствующую аллергическую реакцию организма на проникновение вируса. При общении с больным человеком в 100% случаев происходит заражение. Предотвратить заболевание можно только через прививки.

Почему никто не рекомендует повторять вакцинацию через эти 20 лет? У вас может быть две ситуации:

Или вы живете в стране, где вакцинируется меньшинство (как в Украине) и тогда в течение жизни контакт с вирусом приводит к так называемому "натуральному бустеру", то есть человек не болеет вообще, или переносит ветрянку в очень легком виде, но получает после этого уже устойчивый и длительный иммунитет, как после натуральной болезни.

Или вы живете в стране, где вакцинируется подавляющее большинство – в таком случае вирус просто перестает циркулировать в популяции, и вероятность заболеть практически нулевая.

 
Ветрянка – симптомы
  • множественные красные высыпания на теле;
  • зуд;
  • повышенная температура тела;
  • увеличение лимфоузлов;
  • внезапная вялость и быстрая утомляемость.

Отсутствие необходимости в более чем двух дозах более чем обоснована, и очень маловероятно, что что-то изменится в будущем.

Когда делать? Прививка от ветрянки не входит в обязательный график прививок детям. Желательно начать профилактику инфекции с 12 месяцев. Если ребенку по каким-либо причинам не была сделана прививка против ветряной оспы, то между двумя вакцинациями должен быть перерыв не менее 3 месяцев.

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь Новости Здоровье Лечение Профилактика заболеваний Вакцина
Источник: 24 Канал
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