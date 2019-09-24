Вакцина против герпеса успешно прошла тестирование

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Вакцина против герпеса
Вакцина против герпеса / yahoo.com

Эффективность нового метода борьбы с герпесом второго типа составила почти 100%. Поэтому, в ближайшее время исследователи проведут испытания на людях.

Исследователи из Пенсильванского университета, о работе которых рассказывает New Atlas, достигли значительного успеха в создании вакцины против ВПГ-2.

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Простой герпес второго типа (ВПГ-2) – одно из самых распространенных в мире заболеваний, передающихся половым путем. Им заражены от 10 до 20% людей. При этом, в большинстве случаев вирус никак себя не проявляет, поэтому остается не диагностированным.

Принцип действия вакцины заключается в стимуляции трех антител, одно из них не дает вирусу проникнуть в клетки, а два других блокируют молекулярные механизмы, с помощью которых герпес избегает иммунной защиты организма.

Эксперименты с мышами продемонстрировали высокую эффективность вакцины. Из 64 протестированных мышей – у 63 выработался полный иммунитет.

Это лучшие показатели, которые когда-либо показывали исследования вакцины против герпеса. Поэтому ученые надеются, что тестирование вакцины на людях – тоже будет успешным. А уже скоро вакцину можно будет применять в лечении.

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Теги: Лечение Здоровье Медицина Новости Здоровье Вакцинация Инфекция
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