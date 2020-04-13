Вакцина против коронавируса: сколько еще ждать

Вакцину от коронавируса сейчас разрабатывают ученые в ряде стран. В США и Китае уже даже начали тестировать ее на людях. Получит ли мир вакцину до начала 2021 года и какие этапы проверки она должна пройти – читайте дальше.

США

Компания Inovio

Благотворительный фонд Билла Гейтса и его жены Мелинды выделил на поиск вакцины 125 миллионов долларов. Благодаря этому американская компания Inovio смогла начать клинические испытания своего препарата.

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"В нашем, я имею в виду компании Inovio, медицинском подходе мы используем немного другую методику. Я ее называю поверхностная. Вместо внутримышечной инъекции мы делаем укол в кожу", – пояснила вице-президент компании Inovio Кейт Бродерик.

Как работает вакцинаДобровольцам вводят препарат, содержащий искусственную ДНК с частью генетического кода вируса. После инъекции клетки начинают производить безвредные копии вируса. Это активирует иммунную систему человека и она вырабатывает антитела.

"ДНК медицина – это нечто похожее на объявления ФБР о розыске преступников. Мы просто даем организму некую картинку тела вируса, который и является врагом", – отметила Кейт Бродерик.

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Компания Moderna

Другая американская компания Moderna тоже инновационно подошла к разработке вакцины. Ученые фактически учат человеческие клетки бороться с вирусом.

"Когда вы понимаете, что можете практически ввести аналог программного обеспечения в клетку, то возможности победить болезнь возрастают", – рассказал глава компании Moderna Стивен Ходж.



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Компания Moderna первой в мире начала испытания вакцины от COVID-19 на людях. В середине марта отобрали 45 добровольцев.

Китай

А вот китайские ученые из компании CanSino позже начали испытания, но смогли опередить американских исследователей. И все же конечные результаты этих тестирований ученые надеются получить через полгода.

Великобритания

В Великобритании в сентябре уже надеются получить готовую вакцину. Британцы также использовали достижения генной инженерии.

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"Я надеюсь, что наш метод сработает, исходя из того, что мы уже смогли достичь с этим типом вакцины", – отметила профессор вакцинологии Оксфордского университета Сара Гилбер.

Когда может появиться вакцина

Для получения готовой вакцины требуется проведение как минимум трех фаз тестирования. Каждый раз увеличивается количество участников, их состояние отслеживают в течение нескольких месяцев, чтобы убедиться в безопасности препарата. Но на этом разработка вакцины не завершается.

Джером Ким, глава Международного института вакцин “Мы должны следить за состоянием людей, которые получили первую прививку, чтобы выяснить, как долго продлится развитая организмом резистентность к вирусу, потому что она может стать ниже предельно допустимого уровня”

В таком случае может потребоваться ревакцинация или даже придется разрабатывать новый – более эффективный препарат. По самым оптимистичным прогнозам специалистов, первую вакцину, готовую к массовому использованию, можно будет получить не ранее 2021 года.