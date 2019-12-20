8 публикаций о здоровье, от которых больше всего "бомбануло" в 2019 году

Подводя итоги 2019 года, редакция решила сделать подборку публикаций, которые больше всего обсуждали наши читатели, а некоторых и вовсе возмутили.

Мы понимаем, что эти темы довольно острые для общества, но это не значит, что их не нужно обсуждать.

К теме: Мифы о здоровье, которые мы опровергли в 2019 году

Объяснили природу гомосексуальности и ответили, почему быть гомофобом – плохо

Тема сексуальной ориентации до сих пор вызывает определенный градус напряжения в обществе. Значительная часть людей до сих пор считает, что однополая связь – это болезнь, однако гомосексуальность вообще не соответствует ни одному из существующих определений этого термина и не нарушает нормальной жизнедеятельности организма человека. В 1992 году гомосексуальность вычеркнули из Международного классификатора болезней, подтверждает ошибочность такой позиции.



Гомосексуальность – не болезнь / 24 канал

Ориентация программируется во время внутриутробного развития ребенка, оставаясь с ним на всю жизнь, ведь за нее отвечают гены и мозг.

Гомосексуальность часто случается в животном мире – например макаки, ​​шимпанзе, чайки и черные лебеди не только могут иметь однополую связь, но и создают постоянные пары с однополым партнером.

Перейдя по ссылке, вы подробнее узнаете о природе гомосексуальности, бисексуальности и трансгендерности. Еще вы узнаете, почему у человека возникает гомофобия и чем это грозит обществу.

Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет

Впоследствии мы сделали тест, который помогает определить свою ориентацию, ведь люди не делятся только на гетеросексуалов и гомосексуалов – могут быть и смешанные типы. Тест разработан по шкале Кинси, которой часто руководствуются специалисты в области сексологии – пройти его можно здесь.

Рассказали, какое отношение имеют аборты к вакцинации

Публикация появилась после того, как Православная церковь Украины поддержала вакцинацию и призвала прихожан сделать прививку, а на нее посыпался шквал критики.

Против прививок чаще всего выступают религиозные люди, которые считают, что все вакцины сделаны из "убитых детей". Дело в том, что существуют только две линии прививки, для разработки которых использовали абортированные эмбрионы. И для создания одной линии вакцин (которая используется до сих пор) достаточно было одного клеточного материала, который приняли еще в шестидесятых годах.

Немаловажным фактом является и то, что беременных не заставляли делать аборт и не давили сдать плод на разработку вакцины. Решение двух матерей были приняты добровольно, зато теперь есть возможность защитить уже рожденных детей от таких болезней, как: ветрянка, гепатит А, полиомиелит, бешенство и краснуха.



Вакцины из "эмбрионов" оберегают детей, а не убивают / 24 канал

По ссылке ниже вы можете узнать не только почему для этих вакцин использовали именно абортированные эмбрионы, но даже почему матери решили сделать аборт.

Вакцины из абортированных эмбрионов: какие виды прививок и почему так изготавливают

Затронули тему марихуаны и разложили по полочкам распространенные мифы о вреде и пользе этого растения

В Украине до сих пор с настороженностью относятся не только к марихуане, которая содержит ТГК, но и к медицинскому каннабису. Наверное, многих сбивает с толку тот факт, что от курения марихуаны не зарегистрировано ни одного летального случая, а ее вред меньше, чем от курения легализованного табака.

Однако, в отличие от табака, она имеет и полезные свойства, ведь может снять судороги при болезни Паркинсона и устранить симптомы рассеянного склероза, облегчить хроническую боль, тошноту и рвоту при химиетерапии, эпилепсии и синдроме раздраженного кишечника.



Марихуана вредит здоровью не больше, чем алкоголь или табачные изделия / 24 канал

Конечно, масштабных исследований относительно свойств этого растения не слишком много, однако опыт стран, где разрешен медицинский каннабис, говорит о том, что она может стать полезной для облегчения жизни пациентов. А зависимость от "косяков" возникает значительно реже, чем от курения табака, употребления алкоголя и других наркотических веществ.

Подробнее о зависимости, полезных свойствах и побочных эффектах марихуаны можно прочитать по ссылке ниже.

Медицинский каннабис и не только: почему украинцам стоит изменить отношение к конопле

Разобрались в теме чайлдфри и объяснили позицию людей, которые не хотят детей

"А как же материнский инстинкт?", "Как можно ненавидеть детей?!" Чайлдфри часто сталкиваются с подобными и порой еще более бестактными вопросами или утверждениями относительно их позиции к материнству или отцовству, поэтому крайне важно объяснять обществу, не хотеть детей – это нормально.

Обычно люди не хотят детей не потому, что ненавидят их, а по другим причинам: страх беременности, нежелание менять образ жизни, не хотят рожать ребенка в нестабильном и опасном мире или просто стремятся посвятить свою жизнь другим делам.

Большинство представителей чайлдфри прекрасно ладят с детьми и даже успешно работают с ними – просто не хотят собственных.



Материнский инстинкт – это миф / 24 канал

И у человека, на самом деле, нет "материнского инстинкта", ведь млекопитающие испытывают только два инстинкта, которые не дают исчезнуть их виду – инстинкт размножения и инстинкт защиты своего потомства.

Желание родить ребенка приходит к человеку с жизнью в социуме и не заложено на инстинктивном уровне. Кроме того, некоторый процент чайлдфри – люди, которые уже родили, однако категорически не хотят снова становиться родителями.

Детальнее о психологии чайлдфри и его "нравственности" вы можете прочитать в материале.

Кто такие чайлдфри и почему не хотеть детей – нормально

Рассказали о вреде химической кастрации

В Украине химическую кастрацию не применяют, однако после убийства 11-летней Дарьи Лукьяненко правоохранительные органы настаивали на пересмотре законопроектов, предусматривающих химическую кастрацию за изнасилование малолетнего ребенка.

Химическая кастрация происходит с помощью препарата, который блокирует действие гормона тестостерона. Поскольку половые органы человека не удаляются, этот метод наказания считается более гуманным.

Но во время действия препарата у мужчин возникают серьезные побочные эффекты, такие как: агрессия, остеопороз, гипергликемия, ожирение, повышенный риск тромбозов, склонность к развитию ишемической болезни сердца, гинекомастия. Изнасилование далеко не всегда происходит естественным путем, а педофилия – психическое расстройство, которое химическая кастрация не решит, а наоборот, сделает человека еще более агрессивным.

Химическая кастрация: что это, как действует и к кому применяют

Научили отличать гомеопатические препараты

Гомеопатия – это вид нетрадиционной медицины, основанный на утверждении "подобное лечится подобным", но в минимальной пропорции. Это как отрезать нечаянно палец, после чего приложить немного пыли, чтобы снять боль.

Лечение гомеопатическими препаратами стоит дороже, однако люди продолжают платить баснословные суммы за неэффективное, но приятное "лечение".

Во время исследования на людях эффективное действие гомеопатии вообще не было подтверждено, и максимум, что оно могло вызвать – эффект плацебо.

Итак, как легко отличить гомеопатию, чтобы не выбрасывать деньги на ветер, вы можете узнать из статьи по ссылке ниже.

Как понять, что вам назначили гомеопатию

Заявили, что ГМО-продукты ничем не хуже обычных, а даже лучше

Украина является единственной в мире страной, в которой все пищевые продукты маркируются пометкой "С ГМО" или "Без ГМО", как будто это какая-то Хиросима в банке. Но на мировом рынке сейчас существует лишь несколько видов продукции, которая подвергается генной модификации, поэтому маркировать всю продукцию – не очень логично.



ГМО – это возможность поднять экономику / 24 канал

Многие люди считают, что генномодифицированная продукция способна вызвать серьезные проблемы со здоровьем, учитывая бесплодие и онкозаболевания. Однако за весь период с момента появления ГМО, эта продукция не вызывала не только ни одного летального случая, но даже простой болезни.

Генная инженерия может создать продукт, который не будет привлекать вредителей, но он будет вкусным и содержать все необходимые питательные вещества, в отличие от "экологических" продуктов с пестицидами. То есть у человечества есть все шансы увеличить урожайность, но сама идея ГМО-культуры блокируется обществом.

Почему ГМО продукты надежда человечества, почему их не стоит бояться и как так случилось, что их считают опасными – читайте в материале.

Вред ГМО: действительно ли генномодифицированные продукты могут нас убить

Развеяли мифы о грудном вскармливании

Возможно, вам покажется странным, ведь как можно не знать о таком естественном процессе – "берешь и кормишь". Но на самом деле общественность обросла жуткими легендами о кормлении грудью, которые вводят будущих матерей в ужас: это больно, трудно, сложно, нужно сидеть на отдельной диете и страдать от ожирения.

Это большая публикация, в которой мы объяснили, почему отсутствие молока – миф, что болезненности можно избежать после консультаций с грудным консультантом и, представьте себе, можно употреблять обычную здоровую пищу, шоколад и даже кофе.



Ребенок становится зависимым от матери не из-за длительного грудного вскармливания, а из-за особенностей воспитания / 24 канал

В обществе распространено мнение, что ребенка можно кормить только до тех пор, пока он не начнет есть взрослую пищу, ведь потом от этого молока нет пользы, и ребенок слишком привязывается к матери. Но эта мысль не имеет никаких научных подтверждений, и по данным Минздрава, ВОЗ и ЮНИСЕФ, грудное вскармливание может продолжаться до 2 и более лет – это личный выбор матери.

Больше ложных утверждений о грудном вскармливании и опровержений к ним вы можете прочитать по ссылке ниже.

Топ-6 мифов о грудном вскармливании: что необходимо знать

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