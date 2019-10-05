Вакцинация от гриппа: можно ли вакцинироваться, если симптомы уже есть

Можно ли вакцинироваться от гриппа сразу после болезни или стоит все же подождать?

Последние исследования свидетельствуют о том, что прививаться можно даже тогда, когда некоторые симптомы уже имеются. Насморк не мешает вакцинированию, а прививка наоборот облегчает течение заболевания.

Читайте также: Вакцина от гриппа: все, что нужно знать о прививках

Следовательно, ребенка с нетяжелыми проявлениями вирусной инфекции можно вакцинировать.

В частности, вакцинация не отягощает течение болезни, если имеются такие симптомы:

кашель;

неасморк;

температура ниже 38.3;

отит;

диарея.



Если симптомы заболевания не тяжелые, прививаться можно

Кроме предотвращения заболеваний, вакцинация против гриппа может предотвратить тяжелое, опасное для жизни осложнение у детей.

Исследование 2014 года показало, что вакцинация против гриппа уменьшила риск приема детей гриппом в педиатрическое отделение интенсивной терапии на 74% в течение сезонов гриппа с 2010-2012 годов.

В 2017 году было проведено исследование в журнале Pediatrics external icon, которое доказало, что вакцинация против гриппа значительно снижает риск ребенка умереть от гриппа.

В исследовании, в котором были рассмотрены данные за четыре сезона гриппа между 2010 и 2014 годами, было обнаружено, что вакцинация против гриппа снижает риск смерти, связанной с гриппом, наполовину (51 процент) среди детей, которые страдают от высоких рисков, и почти на две трети (65 процентов) среди здоровых детей.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.