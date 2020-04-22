Вакцинация во время карантина: что надо знать

Вакцинация необходима даже во время карантина, ведь кроме коронавируса, могут вспыхнуть заболевания корью и дифтерией. Объясняем, почему важно делать прививки и как их сделать безопасно во время пандемии COVID-19.

Проводить вакцинацию во время пандемии необходимо для того, чтобы избежать дополнительных вспышек других опасных заболеваний. Здоровье 24 собрало правила безопасности прививок во время пандемии.

Читайте также: В Украине продлили карантин до 11 мая

Прививки по расписанию

Всемирная организация здравоохранения рекомендует не прерывать плановые прививки на период пандемии коронавируса, иначе повышается вероятность вспышек инфекций, которые можно предотвратить благодаря вакцинации.

Поэтому украинские государственные и частные клиники продолжают проводить вакцинацию своих пациентов, несмотря на карантин.

Вакцинируйте ребенка в соответствующие дни

Если вы будете вакцинироваться в государственной поликлинике, делайте это в "День здорового ребенка". В такие дни, по правилам, родители должны приводить на профилактический осмотр к педиатру только здоровых детей. Во время карантина обязательно следуйте всем рекомендациям гигиены: носите маску, оденьте маску и на ребенка, пользуйтесь антисептиком. Следует также соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Вакцинация дома: это риск

Некоторые клиники пошли еще дальше: они предоставляют такую услугу, как вакцинация на дому. С одной стороны, это очень удобно: не нарушается режим самоизоляции, и ваша семья контактирует с минимальным количеством людей.

Но, с другой, не стоит забывать о том, что после прививки может развиться аллергический шок. Это бывает редко, но все же бывает. Именно поэтому врачи рекомендуют оставаться в стенах поликлиники пол часа после прививки.



Как не заболеть коронавирусом / инфографика 24 Канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.