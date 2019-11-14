Вакцины из абортированных эмбрионов: какие виды прививок и почему так изготавливают

В производстве вакцин используются две линии клеток, которые получили из абортированных эмбрионов. Это линия WI-38 и линия MRC-5.

Важное свойство диплоидных клеток эмбриона (в отличие от клеток взрослого) – способность бесконечно делиться, рассказала биолог Антонина Чернецкая.

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То есть для создания одной клеточной линии для выращивания вирусов, которая находится в бесконечном производстве все новых и новых клеток было достаточно одного взятия клеточного материала. В линий WI-38 и MRC-5 все так и было.

Вакцины линии WI-38

Линия WI-38 была получена в 1964 году из диплоидных клеток легочной соединительной ткани (фибробластов) абортированной девочки, которой было около 12 недель. Аборт был сделан в Швеции. Родители ребенка посчитали, что у них уже и так слишком много детей, это и было причиной аборта.



Не все вакцины производят из абортированных эмбрионов

Выбор пал именно на этот эмбрион, потому что нужен был здоровый плод, зачатый здоровыми родителями, без выявленных наследственных и особенно онкологических заболеваний в анамнезе.

Именно на клеточной линии WI-38 был выращен штамм вакцинных (ослабленных) вирусов краснухи. До этого все попытки были неудачными. То есть благодаря этой линии были созданы прививки.

Вакцины линии MRC-5

Линия MRC-5 была получена в 1966 году из легочных клеток 14-недельного мальчика, абортированного в Англии у 27-летней женщины. Плод тоже был здоровым, а у матери не было наследственных заболеваний и предрасположенности к раку. На основе этой линии делают прививки от гепатита А, ветрянки, полиомиелита (не все) и от бешенства (не все).

Важно! Ученые не ожидали беременных матерей в темном переулке и не тянули на аборт, даже не убеждали их в этом методом давления, ничего не крали. Решение об аборте было принято добровольно.

Кто против таких вакцин?

Религия

Против использования линий клеток человека активно выступают религиозные люди. Такие вакцины они называют греховными, ведь они сделаны на "убитых младенцев". Но это только две линии, а не все современные вакцины.



Церковь ни в одном официальном документе не запрещала вакцины с человеческими клетками

И сегодня никто не требует новых биоматериалов для изготовления той или иной вакцины, то есть речь не идет о постоянном использовании клеток человеческих эмбрионов, а следовательно, речь не идет о содействии абортам. Также церковь ни в одном официальном документе не запретила вакцинироваться против краснухи существующими прививками.

Антивакцинаторы

В ряде претензий к вакцинам наравне встречаются выражения типа "пока вакцины будут делать на тканях животных всегда будет риск заражения вирусами!" и "использование абортированных эмбрионов не этично! Это кощунство!".

Но из чего же делать вакцины? Из животных нельзя, из клеток человека – нельзя. Из воздуха? Клетки взрослого человека не подходят по многим причинам. Хотя бы потому, что взрослый донор с большей вероятностью будет инфицирован хоть чем-то, и это что-то будет уже вирусами человека, а не вирусами животных, а значит с куда большей вероятностью опасно.

А еще клетки взрослого человека не могут поделиться более 52 раз, это явление называется предел Хейфлика. Теломеры укорачиваются и ДНК не может удвоиться.

Сейчас идут разработки клеточных линий на основе опухолевых клеток человека. Но и здесь, видимо, будет возмущение "нам будут колоть рак".

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