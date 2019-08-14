Вакцины против хламидиоза успешно протестировали на людях

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Вакцины против хламидиоза успешно протестировали на людях
Вакцины против хламидиоза успешно протестировали на людях

Исследования на людях продемонстрировали безопасность двух новых вакцин от хламидиоза – одного из самых распространенных венерических болезней.

Обе успешно прошли первую фазу клинических испытаний, показав свою иммуногенность и отсутствие побочных эффектов, пишет журнал Lancet Infectious Diseases.

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Хламидиоз – чем опасен

Бактерии Chlamydia trachomatis, вызывающие хламидиоз, передаются от человека к человеку половым путем и провоцируют болезни мочеполовой системы. Во многих случаях хламидиоз проходит почти бессимптомно, но может вызвать серьезные осложнения и опасен во время беременности.

Во время "тихого" способа жизни бактерий позволяет им оставаться долгое время в организме незамеченными, так что многие начинают лечение с опозданием. Это позволило хламидиозу стать одной из самых распространенных венерических болезней — по оценкам ВОЗ, только в 2016 году им заболело 127 миллионов людей во всем мире.

Хламидиоз лечится антибиотиками, но из-за перечисленных выше причин это плохо тормозит общее распространение инфекции.

Соня Абрахам (Sonya Abraham) и ее коллеги недавно успешно завершили первую стадию клинических испытаний вакцин. Исследование проходило в Хамерсмитской больнице в Лондоне на 35 испытуемых.

Бактерії Chlamydia trachomatis
Бактерии Chlamydia trachomatis

Две группы из 15 здоровых женщин тестировали два варианта вакцины, а еще пять оказались в контрольной группе. Все они получили по три инъекции в течение четырех месяцев, а затем еще две дозы в виде назального спрея, причем ни испытуемые, ни врачи не знали, кто к какой группе принадлежит. В ходе исследования не было выявлено серьезных побочных эффектов, а найденные проблемы вроде боли от уколов были в большинстве распределены между всеми тремя группами.

Стоит отметить, что это пока первый этап клинических испытаний и людей мало: из-за чего, возможно, в будущем проявятся какие-то побочные эффекты.

Обе вакцины показали свою работоспособность и давали (в отличие от плацебо) иммунный ответ.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Лечение Вакцина Инфекция Имуннитет
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