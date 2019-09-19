Вакцина от гриппа: все, что нужно знать о прививках
Сезон гриппа-2019 приближается. О том, какие вакцины помогут уберечься от болезни, кому они противопоказаны и сколько прививок нужно делать, выяснили журналисты Здоровье 24.
Читайте также: Сколько людей могут подхватить грипп: шокирующая цифра от Минздрава
Что такое грипп?
Это – острое респираторное заболевание, вызванное вирусом. Легко передается от человека к человеку преимущественно через кашель, чихание или же близкий контакт. Заболеть гриппом может любой и в любом возрасте.
Читайте также: Профилактика гриппа и простуды: что делать, когда все вокруг болеют
Симптомы гриппа возникают внезапно и могут длиться от нескольких дней до нескольких недель. При первых симптомах обращайтесь к врачу.
Каковы симптомы гриппа?
Заметные:
- высокая температура, которая держится минимум пять дней;
- лихорадка;
- головная боль;
- ломота в мышцах и суставах;
- астения;
- потеря аппетита, возможно, тошнота;
- кашель, который может длиться более двух недель.
Читайте также: Полезно ли пить чай с малиной во время простуды: интересные факты от Супрун
Как от него уберечься?
Лучший способ – ежегодное вакцинирование от гриппа. Вакцинация снижает риск заболеть гриппом и предупреждает возникновение тяжелых осложнений болезни.
Когда нужно делать вакцинацию?
Вакцинация должна проводиться до начала активности гриппа. Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний рекомендует вакцинироваться до конца октября. Но если вакцина введена в декабре или позже, даже если активность гриппа уже началась, это может быть полезно.
Кому стоит начать вакцинацию раньше?
Детям, которым необходимы 2 дозы гриппозной вакцины. Первую дозу нужно ввести как можно скорее (в октябре), потому что нужна вторая доза (через 4 недели). А зная непредсказуемость детского организма, неожиданные болезни, лучше иметь время в запасе после.
Для тех, кому нужно только одна доза, ранняя вакцинация (то есть в июле и августе) может быть связана с субоптимальным иммунитетом к концу сезона гриппа, особенно среди пожилых людей.
Прививаться от гриппа нужно в конце осени
Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний сообщает об исследованиях, в которых установлено снижение эффективности вакцины в течение одного сезона гриппа, с увеличением времени после вакцинации.
Почему не стоит вакцинироваться от гриппа "слишком рано" (летом, например)?
Вакцины просто может не быть в организациях здравоохранения, обычно она появляется в сентябре-октябре.
В последнее время подъем и пик заболеваемости гриппом начинается не раньше января, а иногда наступает и в марте.
Иммунитет после прививки вырабатывается достаточно быстро (до 2 недель), но со временем начинает угасать.
Почему не стоит вакцинироваться от гриппа в пик заболеваемости (в середине зимы, например)?
Вакцины уже может не быть в организациях здравоохранения. Обычно кампания вакцинации заканчивается в начале декабря. В течение декабря еще можно найти где-то платную дозу, но позже – маловероятно.
Какие существуют вакцины?
В этом году украинцам будут доступны две вакцины против гриппа: "Джиси Флю" (Южная Корея) и "Ваксигрип Тетра" (Франция). Обе качественные и безопасные.
Читайте также: Какие вакцины против гриппа есть в Украине и какова стоимость
В чем между ними разница 24 каналу объяснил доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии НМАПО имени П. Шупика Федор Лапий.
По его словам, обе вакцины – это так называемые сплит-вакцины, что означает расщепленный вирус. Чем они отличаются? Первая вакцина защищает от трех вирусов гриппа, так называемая трехвалентная вакцина. Она южнокорейская. Вторая – впервые появилась в этом году в Украине, но такие вакцины ранее использовались и в США, и во Франции, во многих других странах мира, это не какая-то новая вакцина. Она защищает от четырех вирусов гриппа, то есть является квадривалентной.
Первая вакцина, которая защищает от трех вирусов гриппа, в Украине зарегистрирована для детей, начиная с 6 месяцев жизни. Вторая вакцина, от четырех вирусов, – с трех лет жизни. Но. Эта вакцина в Евросоюзе Европейским агентством по лекарственным средствам зарегистрирована от 6 месяцев и, насколько я знаю, эти изменения в инструкции будут у нас в Украине в 2019 году. Это процедурные вопросы, ибо Украина автоматически не принимает инструкции утвержденные или переутвержденные Европейским агентством лекарственных средств, процедура подачи заявки о внесении изменений в инструкции, поэтому есть такая разница,
– пояснил Лапий.
Сколько прививок нужно делать?
Как отметил иммунолог, в этом вопросе врач должен руководствоваться указаниями, приведенными в инструкции. "Производитель проводит исследования своей вакцины, как отвечают на вакцинацию дети и взрослые в различные возрастные периоды, и предоставляет рекомендации относительно того, вводить одну дозу или две дозы. В данном случае, когда речь идет о вакцине против гриппа, действовать нужно согласно указаний, приведенных в инструкциях", – отметил он.
Каковы противопоказания к вакцинации?
- Вакцинация не проводится при острой болезни, простуде, которая протекает с температурой тела выше 38-38,5 градусов. "Если мы говорим о простуде без температуры, то оценивается тяжесть течения болезни. Среднее или тяжелое течение является противопоказанием. Если мы говорим о легком течении простуды, незначительный насморк без высокой температуры – то вакцинация может быть проведена", – отметил Лапий.
- Вакцинация не проводится, если есть основания полагать, что не будет сформирован иммунный ответ. Например, если пациент принимает иммуносупрессивную терапию, которая подавляет иммунный ответ. Или если человек имеет тяжелый иммунодефицит – вакцина безопасна, но в этом случае на нее не будет сформировано иммунного ответа.
- Вакцинация не проводится, если у пациента есть тяжелая аллергическая реакция на вакцину. "Подчеркиваю, что именно тяжелая аллергическая реакция к вакцине, если она ранее применялась, или к компонентам вакцины является противопоказанием", – отметил Лапий.
Как сочетать вакцину от гриппа с другими вакцинами?
Вакцина против гриппа может быть введена с любой другой вакциной как в один день, так и с любым интервалом.
Как правильно делать прививку?
1. Обратиться к врачу (то ли семейному, то ли терапевту, то ли педиатру). Врач осмотрит вас, определит, нет ли противопоказаний, а также предоставит советы по транспортировке вакцины, ведь она требует сохранения холодовой цепи.
2. Купить вакцину в аптеке вашего города или непосредственно в клинике.
Вакцина, как и антибиотики, относится к рецептурным препаратам, они должны отпускаться по рецепту. Провожу параллель с антибиотиками, потому что они (вакцины – "24"), увы, так же, как и антибиотики, продаются без рецептов. Кроме того что нужно иметь рецепт, нужно еще иметь договоренность с врачом, относительно осмотра, консультирования и проведения вакцинации,
– отметил Лапий.
С того момента, как вы купили вакцину, до момента ее введения должно пройти не более двух часов. Иначе вакцина может потерять свои защитные свойства. Поэтому в Минздраве например, настоятельно советуют сохранить чек для определения точной даты и времени приобретения вакцины.
Важно также соблюдать условия хранения и транспортировки вакцины. Важно не нарушить холодовой цепи. Иначе вакцина может потерять свои качества. С этим поможет справиться специальная сумка с холодовым элементом, которую можно приобрести или же получить под залог в аптеке. Также некоторые аптеки предоставляют услугу бесплатной доставки вакцины.
3. Получите прививки. Вакцинацию осуществляют в кабинетах прививок или кабинете семейного врача, если он оборудован для этого. Также можно обратиться в частные медицинские учреждения.
По словам Лапия, в процессе прививки возможны "подводные камни". "Если вы приобрели вакцину в аптеке, не посоветовавшись с врачом, то врач может сказать, что он вам ее не назначал, и отказаться вводить. Бывает, что медицинские работники отказываются, чтобы пациент приходил со своей вакциной, даже если она приобретена по рецепту, даже если были соблюдены условия хранения и транспортировки вакцин и вакцина имеет все необходимые документы, предусмотренные в Украине. Тогда стоит сменить медицинское учреждение. В частных медицинских центрах из "подводных камней" может вылезти такое: за ваши деньги вас попросят сделать большое количество дополнительных анализов. Это не нужно делать, но предложить могут", – объяснил иммунолог.
Долго ли действует вакцина?
Одна прививка защищает на протяжении всего сезона гриппа от наиболее распространенных и опасных штаммов.
Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.