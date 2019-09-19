Вакцина от гриппа: все, что нужно знать о прививках

Сезон гриппа-2019 приближается. О том, какие вакцины помогут уберечься от болезни, кому они противопоказаны и сколько прививок нужно делать, выяснили журналисты Здоровье 24.

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Это – острое респираторное заболевание, вызванное вирусом. Легко передается от человека к человеку преимущественно через кашель, чихание или же близкий контакт. Заболеть гриппом может любой и в любом возрасте.

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Симптомы гриппа возникают внезапно и могут длиться от нескольких дней до нескольких недель. При первых симптомах обращайтесь к врачу.

Заметные:

высокая температура, которая держится минимум пять дней;

лихорадка;

головная боль;

ломота в мышцах и суставах;

астения;

потеря аппетита, возможно, тошнота;

кашель, который может длиться более двух недель.

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Лучший способ – ежегодное вакцинирование от гриппа. Вакцинация снижает риск заболеть гриппом и предупреждает возникновение тяжелых осложнений болезни.

Вакцинация должна проводиться до начала активности гриппа. Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний рекомендует вакцинироваться до конца октября. Но если вакцина введена в декабре или позже, даже если активность гриппа уже началась, это может быть полезно.

Кому стоит начать вакцинацию раньше?

Детям, которым необходимы 2 дозы гриппозной вакцины. Первую дозу нужно ввести как можно скорее (в октябре), потому что нужна вторая доза (через 4 недели). А зная непредсказуемость детского организма, неожиданные болезни, лучше иметь время в запасе после.

Для тех, кому нужно только одна доза, ранняя вакцинация (то есть в июле и августе) может быть связана с субоптимальным иммунитетом к концу сезона гриппа, особенно среди пожилых людей.

Прививаться от гриппа нужно в конце осени

Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний сообщает об исследованиях, в которых установлено снижение эффективности вакцины в течение одного сезона гриппа, с увеличением времени после вакцинации.

Почему не стоит вакцинироваться от гриппа "слишком рано" (летом, например)?

Вакцины просто может не быть в организациях здравоохранения, обычно она появляется в сентябре-октябре.

В последнее время подъем и пик заболеваемости гриппом начинается не раньше января, а иногда наступает и в марте.

Иммунитет после прививки вырабатывается достаточно быстро (до 2 недель), но со временем начинает угасать.

Почему не стоит вакцинироваться от гриппа в пик заболеваемости (в середине зимы, например)?

Вакцины уже может не быть в организациях здравоохранения. Обычно кампания вакцинации заканчивается в начале декабря. В течение декабря еще можно найти где-то платную дозу, но позже – маловероятно.

В этом году украинцам будут доступны две вакцины против гриппа: "Джиси Флю" (Южная Корея) и "Ваксигрип Тетра" (Франция). Обе качественные и безопасные.

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В чем между ними разница 24 каналу объяснил доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии НМАПО имени П. Шупика Федор Лапий.

По его словам, обе вакцины – это так называемые сплит-вакцины, что означает расщепленный вирус. Чем они отличаются? Первая вакцина защищает от трех вирусов гриппа, так называемая трехвалентная вакцина. Она южнокорейская. Вторая – впервые появилась в этом году в Украине, но такие вакцины ранее использовались и в США, и во Франции, во многих других странах мира, это не какая-то новая вакцина. Она защищает от четырех вирусов гриппа, то есть является квадривалентной.

Первая вакцина, которая защищает от трех вирусов гриппа, в Украине зарегистрирована для детей, начиная с 6 месяцев жизни. Вторая вакцина, от четырех вирусов, – с трех лет жизни. Но. Эта вакцина в Евросоюзе Европейским агентством по лекарственным средствам зарегистрирована от 6 месяцев и, насколько я знаю, эти изменения в инструкции будут у нас в Украине в 2019 году. Это процедурные вопросы, ибо Украина автоматически не принимает инструкции утвержденные или переутвержденные Европейским агентством лекарственных средств, процедура подачи заявки о внесении изменений в инструкции, поэтому есть такая разница,

– пояснил Лапий.

Как отметил иммунолог, в этом вопросе врач должен руководствоваться указаниями, приведенными в инструкции. "Производитель проводит исследования своей вакцины, как отвечают на вакцинацию дети и взрослые в различные возрастные периоды, и предоставляет рекомендации относительно того, вводить одну дозу или две дозы. В данном случае, когда речь идет о вакцине против гриппа, действовать нужно согласно указаний, приведенных в инструкциях", – отметил он.

Вакцинация не проводится при острой болезни, простуде, которая протекает с температурой тела выше 38-38,5 градусов. "Если мы говорим о простуде без температуры, то оценивается тяжесть течения болезни. Среднее или тяжелое течение является противопоказанием. Если мы говорим о легком течении простуды, незначительный насморк без высокой температуры – то вакцинация может быть проведена", – отметил Лапий.

"Если мы говорим о простуде без температуры, то оценивается тяжесть течения болезни. Среднее или тяжелое течение является противопоказанием. Если мы говорим о легком течении простуды, незначительный насморк без высокой температуры – то вакцинация может быть проведена", – отметил Лапий. Вакцинация не проводится, если есть основания полагать, что не будет сформирован иммунный ответ. Например, если пациент принимает иммуносупрессивную терапию, которая подавляет иммунный ответ. Или если человек имеет тяжелый иммунодефицит – вакцина безопасна, но в этом случае на нее не будет сформировано иммунного ответа.

Например, если пациент принимает иммуносупрессивную терапию, которая подавляет иммунный ответ. Или если человек имеет тяжелый иммунодефицит – вакцина безопасна, но в этом случае на нее не будет сформировано иммунного ответа. Вакцинация не проводится, если у пациента есть тяжелая аллергическая реакция на вакцину. "Подчеркиваю, что именно тяжелая аллергическая реакция к вакцине, если она ранее применялась, или к компонентам вакцины является противопоказанием", – отметил Лапий.

Вакцина против гриппа может быть введена с любой другой вакциной как в один день, так и с любым интервалом.

1. Обратиться к врачу (то ли семейному, то ли терапевту, то ли педиатру). Врач осмотрит вас, определит, нет ли противопоказаний, а также предоставит советы по транспортировке вакцины, ведь она требует сохранения холодовой цепи.

2. Купить вакцину в аптеке вашего города или непосредственно в клинике.

Вакцина, как и антибиотики, относится к рецептурным препаратам, они должны отпускаться по рецепту. Провожу параллель с антибиотиками, потому что они (вакцины – "24"), увы, так же, как и антибиотики, продаются без рецептов. Кроме того что нужно иметь рецепт, нужно еще иметь договоренность с врачом, относительно осмотра, консультирования и проведения вакцинации,

– отметил Лапий.

С того момента, как вы купили вакцину, до момента ее введения должно пройти не более двух часов. Иначе вакцина может потерять свои защитные свойства. Поэтому в Минздраве например, настоятельно советуют сохранить чек для определения точной даты и времени приобретения вакцины.

Важно также соблюдать условия хранения и транспортировки вакцины. Важно не нарушить холодовой цепи. Иначе вакцина может потерять свои качества. С этим поможет справиться специальная сумка с холодовым элементом, которую можно приобрести или же получить под залог в аптеке. Также некоторые аптеки предоставляют услугу бесплатной доставки вакцины.

3. Получите прививки. Вакцинацию осуществляют в кабинетах прививок или кабинете семейного врача, если он оборудован для этого. Также можно обратиться в частные медицинские учреждения.

По словам Лапия, в процессе прививки возможны "подводные камни". "Если вы приобрели вакцину в аптеке, не посоветовавшись с врачом, то врач может сказать, что он вам ее не назначал, и отказаться вводить. Бывает, что медицинские работники отказываются, чтобы пациент приходил со своей вакциной, даже если она приобретена по рецепту, даже если были соблюдены условия хранения и транспортировки вакцин и вакцина имеет все необходимые документы, предусмотренные в Украине. Тогда стоит сменить медицинское учреждение. В частных медицинских центрах из "подводных камней" может вылезти такое: за ваши деньги вас попросят сделать большое количество дополнительных анализов. Это не нужно делать, но предложить могут", – объяснил иммунолог.

Одна прививка защищает на протяжении всего сезона гриппа от наиболее распространенных и опасных штаммов.

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