Вакцину против коронавируса разработали исследователи в Гонконге
Вакцину против китайского коронавируса разработала группа исследователей в Гонконге. Однако начать использовать вакцину можно будет только после клинических испытаний.
Тестирование вакцины против коронавируса на животных продлится месяцы. Перейти к испытаниям вакцины на людях можно будет в лучшем случае лишь в 2021 году, а уже потом начать ее массовое использование, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на азиатские СМИ.
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Вакцины против коронавирус разрабатывают также в центральной части Китая и в США.
По последним данным, коронавирусом в Китае заболели более 4,5 тысяч человек, более 100 умерли. Случаи заболевания зафиксированы в Таиланде, Южной Корее, Австралии, Сингапуре, Японии, Саудовской Аравии, Вьетнаме, Непале, Малайзии, США, Канаде, Германии и Франции.
Какова ситуация с коронавирусом в Украине
- По состоянию на 28 января в Украине не зафиксировано ни одного больного коронавирусом.
- До 2 февраля в Украине должны появиться тесты для проверки пациентов на коронавирус. Их будет достаточно, чтобы проверить 120 человек.
- Заметим, что при лечении коронавируса антибиотики неэффективны, а от заражения не спасет марлевая повязка. Зато рекомендуют защищаться с помощью респираторов N95 или FFP2.
- В Шанхае разработали противовирусный спрей, который может защитить от нового коронавируса.
- Параллельно с этим в украинском сегменте интернета распространяют объявления о продаже фейковых вакцин против коронавируса стоимостью 2500 гривен.
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Как не заразиться коронавирусом
- Регулярно мойте руки с мылом;
- Закрывайте нос и рот, когда чихаете;
- Термически обрабатывайте мясо, яйца и рыбу;
- Мойте фрукты и овощи;
- Избегайте тесного контакта с любым, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;
- Избегайте диких животных и не посещайте фермы.
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