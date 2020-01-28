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Вакцину против коронавируса разработали исследователи в Гонконге

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Вакцину против коронавируса разработали исследователи в Гонконге / regionews.sumy.ua

Вакцину против китайского коронавируса разработала группа исследователей в Гонконге. Однако начать использовать вакцину можно будет только после клинических испытаний.

Тестирование вакцины против коронавируса на животных продлится месяцы. Перейти к испытаниям вакцины на людях можно будет в лучшем случае лишь в 2021 году, а уже потом начать ее массовое использование, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на азиатские СМИ.

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Вакцины против коронавирус разрабатывают также в центральной части Китая и в США.

По последним данным, коронавирусом в Китае заболели более 4,5 тысяч человек, более 100 умерли. Случаи заболевания зафиксированы в Таиланде, Южной Корее, Австралии, Сингапуре, Японии, Саудовской Аравии, Вьетнаме, Непале, Малайзии, США, Канаде, Германии и Франции.

Какова ситуация с коронавирусом в Украине

  • По состоянию на 28 января в Украине не зафиксировано ни одного больного коронавирусом.
  • До 2 февраля в Украине должны появиться тесты для проверки пациентов на коронавирус. Их будет достаточно, чтобы проверить 120 человек.
  • Заметим, что при лечении коронавируса антибиотики неэффективны, а от заражения не спасет марлевая повязка. Зато рекомендуют защищаться с помощью респираторов N95 или FFP2.
  • В Шанхае разработали противовирусный спрей, который может защитить от нового коронавируса.
  • Параллельно с этим в украинском сегменте интернета распространяют объявления о продаже фейковых вакцин против коронавируса стоимостью 2500 гривен.

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Как не заразиться коронавирусом

  • Регулярно мойте руки с мылом;
  • Закрывайте нос и рот, когда чихаете;
  • Термически обрабатывайте мясо, яйца и рыбу;
  • Мойте фрукты и овощи;
  • Избегайте тесного контакта с любым, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;
  • Избегайте диких животных и не посещайте фермы.

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Коронавирус из Китая: как новая эпидемия "поразила" мировую экономику
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Автор: Ирина Кошанская
Теги: Новости Здоровье Медицина Китай Коронавирус 2020 Лечение Здоровье
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