Простая инструкция, как делать вакуум живота: видео

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Вакуум живота – кому полезное, а кому вредит упражнение для живота
Вакуум живота: польза и вред / Pixabay

Вакуум для живота полезен тем, что поддерживает внутренние органы и сокращает объемы брюшной полости. Это простое упражнение, но даже для него есть противопоказания.

Вакуум нужно делать или сразу после пробуждения натощак, или не менее чем через 3-5 часов после еды. В любом случае его нельзя делать на полный желудок или мочевой пузырь.

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Как правильно делать вакуум

  • Поставьте ноги на ширине плеч, согнитесь в туловище и поставьте обе ладони с опорой на бедра.
  • Сделайте плавный глубокий вдох и выдохните на столько, на сколько сможете;
  • Втяните живот в себя как можно сильнее, чтобы он как будто прилипал к ребрам;
  • Держитесь сколько сможете без дыхания;
  • Держитесь 5-10 секунд и повторите упражнение 10-15 раз;

Важно! Начинайте с малого и работайте по мере своих возможностей.

Это будет трудно, но со временем вы привыкнете. Привыкнув, ежедневно увеличивайте время задержки. Когда-то вы сможете выполнять усложненные движения животом: круговые или вперед-назад.

Что еще следует знать о вакууме

  • Вакуум не сжигает жир без регулярных физических упражнений и правильного питания;
  • Больше всего вакуум помогает "подтянуть живот" людям, у которых нет значительного лишнего веса;
  • Нельзя уделять вакууму более 10 минут в день, иначе будет слишком большая нагрузка на пресс и легкие.

Кому вакуум противопоказан

  • При обострении хронических заболеваний брюшной и тазовой области;
  • При заболевании органов желудочно-кишечного тракта (грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки).
  • В течение шести месяцев после операций на передней брюшной стенке или тазовой области;
  • Во время менструации и беременности;
  • При глаукоме и повышенном внутричерепном давлении;
  • При ишемической болезни сердца;
  • При артериальной гипертонии;
  • При сердечной недостаточности и декомпенсированных пороках сердца,

Если во время выполнения этого упражнения вы чувствуете дискомфорт или боль – не продолжайте.

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Теги: Спорт Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь
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