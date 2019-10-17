Простая инструкция, как делать вакуум живота: видео
Вакуум для живота полезен тем, что поддерживает внутренние органы и сокращает объемы брюшной полости. Это простое упражнение, но даже для него есть противопоказания.
Вакуум нужно делать или сразу после пробуждения натощак, или не менее чем через 3-5 часов после еды. В любом случае его нельзя делать на полный желудок или мочевой пузырь.
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Как правильно делать вакуум
- Поставьте ноги на ширине плеч, согнитесь в туловище и поставьте обе ладони с опорой на бедра.
- Сделайте плавный глубокий вдох и выдохните на столько, на сколько сможете;
- Втяните живот в себя как можно сильнее, чтобы он как будто прилипал к ребрам;
- Держитесь сколько сможете без дыхания;
- Держитесь 5-10 секунд и повторите упражнение 10-15 раз;
Важно! Начинайте с малого и работайте по мере своих возможностей.
Это будет трудно, но со временем вы привыкнете. Привыкнув, ежедневно увеличивайте время задержки. Когда-то вы сможете выполнять усложненные движения животом: круговые или вперед-назад.
Что еще следует знать о вакууме
- Вакуум не сжигает жир без регулярных физических упражнений и правильного питания;
- Больше всего вакуум помогает "подтянуть живот" людям, у которых нет значительного лишнего веса;
- Нельзя уделять вакууму более 10 минут в день, иначе будет слишком большая нагрузка на пресс и легкие.
Кому вакуум противопоказан
- При обострении хронических заболеваний брюшной и тазовой области;
- При заболевании органов желудочно-кишечного тракта (грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки).
- В течение шести месяцев после операций на передней брюшной стенке или тазовой области;
- Во время менструации и беременности;
- При глаукоме и повышенном внутричерепном давлении;
- При ишемической болезни сердца;
- При артериальной гипертонии;
- При сердечной недостаточности и декомпенсированных пороках сердца,
Если во время выполнения этого упражнения вы чувствуете дискомфорт или боль – не продолжайте.
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