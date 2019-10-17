Простая инструкция, как делать вакуум живота: видео

Вакуум для живота полезен тем, что поддерживает внутренние органы и сокращает объемы брюшной полости. Это простое упражнение, но даже для него есть противопоказания.

Вакуум нужно делать или сразу после пробуждения натощак, или не менее чем через 3-5 часов после еды. В любом случае его нельзя делать на полный желудок или мочевой пузырь.

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Как правильно делать вакуум

Поставьте ноги на ширине плеч, согнитесь в туловище и поставьте обе ладони с опорой на бедра.

Сделайте плавный глубокий вдох и выдохните на столько, на сколько сможете;

Втяните живот в себя как можно сильнее, чтобы он как будто прилипал к ребрам;

Держитесь сколько сможете без дыхания;

Держитесь 5-10 секунд и повторите упражнение 10-15 раз;

Важно! Начинайте с малого и работайте по мере своих возможностей.

Это будет трудно, но со временем вы привыкнете. Привыкнув, ежедневно увеличивайте время задержки. Когда-то вы сможете выполнять усложненные движения животом: круговые или вперед-назад.

Что еще следует знать о вакууме

Вакуум не сжигает жир без регулярных физических упражнений и правильного питания;

Больше всего вакуум помогает "подтянуть живот" людям, у которых нет значительного лишнего веса;

Нельзя уделять вакууму более 10 минут в день, иначе будет слишком большая нагрузка на пресс и легкие.

Кому вакуум противопоказан

При обострении хронических заболеваний брюшной и тазовой области;

При заболевании органов желудочно-кишечного тракта (грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки).

В течение шести месяцев после операций на передней брюшной стенке или тазовой области;

Во время менструации и беременности;

При глаукоме и повышенном внутричерепном давлении;

При ишемической болезни сердца;

При артериальной гипертонии;

При сердечной недостаточности и декомпенсированных пороках сердца,

Если во время выполнения этого упражнения вы чувствуете дискомфорт или боль – не продолжайте.

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