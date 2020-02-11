Варикоцеле: что это, симптомы и лечение
Варикоцеле – варикозное расширение вен семенного канатика у мужчин, чаще возникает слева.
О том стоит ли оперировать, какой вид операции выбрать и что потом, рассказал уролог Максим Бушара.
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На что влияет?
- на детородную функцию, поскольку снижает качество спермы;
- могут появляться боли в мошонке как при физической нагрузке, так и в покое;
- с годами яичко может уменьшиться в размерах.
Что делать?
Ничего не делать, но при условии отсутствии болей, или оперировать.
И есть три вида операций. Разрез внизу живота, перевязка и пересечение вен.
Лапароскопическая операция. Несколько маленьких надрезов, через брюшную полость, которые подходят к венам. Эта операция всегда проводится под наркозом.
Варикоцеле может сделать мужчину бесплодным
Доступ через вену на бедре. Проводником доходят до нужного сосуда и прекращают кровоток с помощью специальных эмболов-затычек. Эта манипуляция делается исключительно в оборудованной рентгеном операционной.
Часто задаваемые вопросы
Как влияет на секс? Никак. Оперированные вены не участвуют в эрекции.
Можно ли заниматься спортом? Примерно через 7-10 дней нагрузки возможны.
Сильно болит после операции? После вмешательства по первым двум вариантам боль длится несколько дней; при эмболизации (вариант 3) побеспокоит дискомфорт в месте пункции вены на бедре.
Когда можно заниматься сексом после операции? Когда физически будет комфортно. Обычно, через неделю.
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