Варикоцеле: что это, симптомы и лечение

Варикоцеле – варикозное расширение вен семенного канатика у мужчин, чаще возникает слева.

О том стоит ли оперировать, какой вид операции выбрать и что потом, рассказал уролог Максим Бушара.

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На что влияет?

на детородную функцию, поскольку снижает качество спермы; могут появляться боли в мошонке как при физической нагрузке, так и в покое; с годами яичко может уменьшиться в размерах.

Варикоцеле – симптомы У большинства мужчин варикоцеле протекает бессимптомно. Но характерные симптомы: боль тянущего характера, локализованная в одном или обоих яичках, мошонке или паховой области, увеличение или опущение мошонки с левой стороны, боль усиливается во время полового акта, занятий спортом, физических нагрузок, ходьбы.

Что делать?

Ничего не делать, но при условии отсутствии болей, или оперировать.

И есть три вида операций. Разрез внизу живота, перевязка и пересечение вен.

Лапароскопическая операция. Несколько маленьких надрезов, через брюшную полость, которые подходят к венам. Эта операция всегда проводится под наркозом.



Варикоцеле может сделать мужчину бесплодным

Доступ через вену на бедре. Проводником доходят до нужного сосуда и прекращают кровоток с помощью специальных эмболов-затычек. Эта манипуляция делается исключительно в оборудованной рентгеном операционной.

Часто задаваемые вопросы

Как влияет на секс? Никак. Оперированные вены не участвуют в эрекции.

Можно ли заниматься спортом? Примерно через 7-10 дней нагрузки возможны.

Сильно болит после операции? После вмешательства по первым двум вариантам боль длится несколько дней; при эмболизации (вариант 3) побеспокоит дискомфорт в месте пункции вены на бедре.

Когда можно заниматься сексом после операции? Когда физически будет комфортно. Обычно, через неделю.

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