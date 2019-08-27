Варикоз: симптомы, профилактика и лечение

От варикозного расширения вен страдает более половины населения планеты. Болезнь может привести к тяжелым осложнениям, поэтому важно распознать ее на ранних стадиях и начать лечение.

Руководитель направления флебологии и сосудистой хирургии МС "Добробут" Владимир Герасимов объяснил, почему возникает болезнь, и какие методы лечения наиболее эффективны.

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Как распознать варикоз

Вопреки распространенному мифу, варикоз – это не только косметологическая проблема, но еще и сколько сигнал о серьезном нарушении.

В группе риска находятся те, у кого есть наследственная предрасположенность к слабости венозной стенки – врожденное недоразвитие одного из видов соединительной ткани (коллагена). При варикозе стенки сосудов, по которым кровь бежит к сердцу деформируются, и начинают хуже выполнять свою работу.



На ранних стадиях варикоз протекает бессимптомно//pixabay.com

Варикоз – заболевание очень коварное, и его коварство заключается в том, что сначала оно протекает незаметно. И даже такие симптомы как тяжесть в ногах и их повышенная утомляемость списывается на обычную усталость.

Хирург Владимир Герасимов " Со временем возникают сосудистые звездочки и мелкие расширенные сосуды на коже. И только потом появляются главные признаки варикоза – вздутые и расширенные вены.

Но даже в таком случае многие думают, что это хоть это и некрасиво, но ничего страшного нет. И очень сильно ошибаются".

Варикоз – симптомы 1. Боль.

– Горячая пульсирующая боль

– Ночные судороги и зуд в мышцах

– Боли при ходьбе 2. Отеки в ногах. 3. Чувство распирания и тяжести в ногах. 4. Изменения кожи. 5. Извитые, удлиненные варикозные вены, выступающие над поверхностью кожи голеней и стоп, с мешкоподобными, цилиндрическими или смешанными расширениями. 6. Сосудистые звездочки (телеангиоэктазии).

Чем опасен варикоз

Как правило, в 95% случаев варикозное расширение вен заканчивается развитием осложнений – серьезных для лечения и опасных для здоровья. К ним относятся появление различных дерматитов и аллергических реакций, трофические язвы, которые очень плохо заживают, а в отдельных случаях даже обильное кровотечение из варикозных вен.

Но самое серьезное осложнение – это тромбофлебит (образование тромбов). При возникновении такого осложнения может произойти тромбоэмболия легочной артерии, из-за которого пациенты чаще всего умирают. Поэтому варикоз – это серьезный фактор риска при любом оперативном вмешательстве

Лечение варикоза

Если вы заметили у себя первые признаки патологии – не откладывайте поход к врачу. Лечение варикоза на начальных стадиях проходит намного проще и быстрее.

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Варикозом занимается сосудистый хирург или флеболог. При диагностике может быть назначено УЗИ-обследование.

Если диагноз «варикозное расширение вен» поставлен, единственный эффективный метод лечения – это оперативное вмешательство. Причем чем раньше это сделать, тем лучше.

Есть множество вспомогательных методов, но они именно вспомогательные. Эффективное лечение варикоза – только хирургия.

Операционное вмешательство при варикозе

Сосудистая хирургия: быстро и эффективно

Медицина давно ушла вперед – остались позади открытые операции и сложный реабилитационный период. Современная сосудистая хирургия очень отличается от той, что была раньше.

Хирург Владимир Герасимов " В нашей клинике все происходит быстро, операция выполняется малоинвазивно под местной анестезией и в амбулаторных условиях – никакой госпитализации. С операционного стола пациент встает сам и сразу ходит, нагружая ногу и не ограничивая себя в движении. После этого едет домой и ведет свой привычный образ жизни – без отрыва от семьи и работы. Все, что скажет об операции – только эластическая повязка на ноге. Сосудистая хирургия – одна из самых прогрессивных отраслей медицины, поэтому не стоит бояться и откладывать лечение в долгий ящик".

Профилактика варикоза

Если слабость венозных стенок присутствует, заболевание будет усугубляться. Поэтому очень важна профилактика варикоза:

Избегайте длительных неподвижных положений – если работа сидячая, нужно периодически вставать и разминать мышцы. Ведите активный образ жизни, выберите спортивное занятие по душе. Очень полезно плаванье, езда на велосипеде, бег трусцой и ходьба в любом виде. Избегайте тяжелых физических нагрузок. Нельзя заниматься бегом и работать с весом в спортзале – любое поднятие тяжестей вызывает повышение венозного давления в ногах.

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Профилактика варикоза уже при наличии венозного расширения – это ношение компрессионного трикотажа – оно помогает венам работать правильно, снижает нагрузку на них и убирает неприятные симптомы.

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