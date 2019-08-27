Варикоз: симптомы, профилактика и лечение
От варикозного расширения вен страдает более половины населения планеты. Болезнь может привести к тяжелым осложнениям, поэтому важно распознать ее на ранних стадиях и начать лечение.
Руководитель направления флебологии и сосудистой хирургии МС "Добробут" Владимир Герасимов объяснил, почему возникает болезнь, и какие методы лечения наиболее эффективны.
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Как распознать варикоз
Вопреки распространенному мифу, варикоз – это не только косметологическая проблема, но еще и сколько сигнал о серьезном нарушении.
В группе риска находятся те, у кого есть наследственная предрасположенность к слабости венозной стенки – врожденное недоразвитие одного из видов соединительной ткани (коллагена). При варикозе стенки сосудов, по которым кровь бежит к сердцу деформируются, и начинают хуже выполнять свою работу.
На ранних стадиях варикоз протекает бессимптомно//pixabay.com
Варикоз – заболевание очень коварное, и его коварство заключается в том, что сначала оно протекает незаметно. И даже такие симптомы как тяжесть в ногах и их повышенная утомляемость списывается на обычную усталость.
Но даже в таком случае многие думают, что это хоть это и некрасиво, но ничего страшного нет. И очень сильно ошибаются".
1. Боль.
– Горячая пульсирующая боль
– Ночные судороги и зуд в мышцах
– Боли при ходьбе
2. Отеки в ногах.
3. Чувство распирания и тяжести в ногах.
4. Изменения кожи.
5. Извитые, удлиненные варикозные вены, выступающие над поверхностью кожи голеней и стоп, с мешкоподобными, цилиндрическими или смешанными расширениями.
6. Сосудистые звездочки (телеангиоэктазии).
Чем опасен варикоз
Как правило, в 95% случаев варикозное расширение вен заканчивается развитием осложнений – серьезных для лечения и опасных для здоровья. К ним относятся появление различных дерматитов и аллергических реакций, трофические язвы, которые очень плохо заживают, а в отдельных случаях даже обильное кровотечение из варикозных вен.
Но самое серьезное осложнение – это тромбофлебит (образование тромбов). При возникновении такого осложнения может произойти тромбоэмболия легочной артерии, из-за которого пациенты чаще всего умирают. Поэтому варикоз – это серьезный фактор риска при любом оперативном вмешательстве
Лечение варикоза
Если вы заметили у себя первые признаки патологии – не откладывайте поход к врачу. Лечение варикоза на начальных стадиях проходит намного проще и быстрее.
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Варикозом занимается сосудистый хирург или флеболог. При диагностике может быть назначено УЗИ-обследование.
Если диагноз «варикозное расширение вен» поставлен, единственный эффективный метод лечения – это оперативное вмешательство. Причем чем раньше это сделать, тем лучше.
Есть множество вспомогательных методов, но они именно вспомогательные. Эффективное лечение варикоза – только хирургия.
Операционное вмешательство при варикозе
Сосудистая хирургия: быстро и эффективно
Медицина давно ушла вперед – остались позади открытые операции и сложный реабилитационный период. Современная сосудистая хирургия очень отличается от той, что была раньше.
Профилактика варикоза
Если слабость венозных стенок присутствует, заболевание будет усугубляться. Поэтому очень важна профилактика варикоза:
- Избегайте длительных неподвижных положений – если работа сидячая, нужно периодически вставать и разминать мышцы.
- Ведите активный образ жизни, выберите спортивное занятие по душе. Очень полезно плаванье, езда на велосипеде, бег трусцой и ходьба в любом виде.
- Избегайте тяжелых физических нагрузок. Нельзя заниматься бегом и работать с весом в спортзале – любое поднятие тяжестей вызывает повышение венозного давления в ногах.
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Профилактика варикоза уже при наличии венозного расширения – это ношение компрессионного трикотажа – оно помогает венам работать правильно, снижает нагрузку на них и убирает неприятные симптомы.
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