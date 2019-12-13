Вдохновитель Ice Bucket Challenge умер от болезни, с которой боролся челлендж

9 декабря умер 34-летний Пит Фрейс, благодаря которому Ice Bucket Challenge стал вирусным. Причиной его смерти стало редкое нейродегенеративное заболевание – боковой амиотрофический склероз, которым болел Стивен Хокинг.

Ассоциация ALS заявила, что для борьбы с болезнью вызов помог собрать 200 миллионов долларов по всему миру, сообщает WebMD.

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Пит Фрейтс, бывший баскетболист Бостонского колледжа, никогда не жаловался на свой диагноз. Он подхватил идею Ice Bucket Challenge в самом начале, привлекая к вызову своих друзей-спортсменов.

Именно после этого вызова челлендж подхватили известные спортсмены, а впоследствии звезды и политики.

Что такое Ice Bucket Challenge

Это благотворительная кампания, цель которой состоит в том, чтобы собрать средства на исследование амиотрофического бокового склероза. Вызов Ice Bucket Challenge стал вирусным благодаря своей особенности: человек должен облить себя ведром ледяной воды, сбросить деньги на благотворительность и бросить вызов кому-то другому.

Краткая биография Пита Фрейтса

Как пишет Washington Post, Пит родился 28 декабря 1984 года в Беверли, штате Массачусетс. После окончания школы он был капитаном бейсбольной команды в Бостонском колледже, и впоследствии продолжал игру в любительских лигах, двигаясь к профессиональной карьере.

Он обнаружил свой диагноз в 2012 году – после того, как получил травму запястья, а она никак не заживала.

В 2014 году он был полностью парализован болезнью, не мог говорить и ходить, но всегда оставался позитивным.

Видео, посвященное промоутеру Iced Bucket Challenge Питу Фрейтсу:

Первое видео Ice Bucket Challenge: смотреть виде​о

Президент США Дональд Трамп бросил вызов Ice Bucket Challenge: виде​о

Звезды Голливуда, которые приняли участие в челендже: видео подборка​

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