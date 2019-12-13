Вдохновитель Ice Bucket Challenge умер от болезни, с которой боролся челлендж
9 декабря умер 34-летний Пит Фрейс, благодаря которому Ice Bucket Challenge стал вирусным. Причиной его смерти стало редкое нейродегенеративное заболевание – боковой амиотрофический склероз, которым болел Стивен Хокинг.
Ассоциация ALS заявила, что для борьбы с болезнью вызов помог собрать 200 миллионов долларов по всему миру, сообщает WebMD.
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Пит Фрейтс, бывший баскетболист Бостонского колледжа, никогда не жаловался на свой диагноз. Он подхватил идею Ice Bucket Challenge в самом начале, привлекая к вызову своих друзей-спортсменов.
Именно после этого вызова челлендж подхватили известные спортсмены, а впоследствии звезды и политики.
Что такое Ice Bucket Challenge
Это благотворительная кампания, цель которой состоит в том, чтобы собрать средства на исследование амиотрофического бокового склероза. Вызов Ice Bucket Challenge стал вирусным благодаря своей особенности: человек должен облить себя ведром ледяной воды, сбросить деньги на благотворительность и бросить вызов кому-то другому.
Краткая биография Пита Фрейтса
Как пишет Washington Post, Пит родился 28 декабря 1984 года в Беверли, штате Массачусетс. После окончания школы он был капитаном бейсбольной команды в Бостонском колледже, и впоследствии продолжал игру в любительских лигах, двигаясь к профессиональной карьере.
Он обнаружил свой диагноз в 2012 году – после того, как получил травму запястья, а она никак не заживала.
В 2014 году он был полностью парализован болезнью, не мог говорить и ходить, но всегда оставался позитивным.
Видео, посвященное промоутеру Iced Bucket Challenge Питу Фрейтсу:
Первое видео Ice Bucket Challenge: смотреть видео
Президент США Дональд Трамп бросил вызов Ice Bucket Challenge: видео
Звезды Голливуда, которые приняли участие в челендже: видео подборка
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