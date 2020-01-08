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Веганство признали религией: теперь оно под защитой закона

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Этическое веганство признали философским мировоззрением. Суд Великобритании постановил, что веганство подпадает под Закон 2010 года о равенстве и недопущения дискриминации.

Поэтому, с января 2020 года в Великобритании веганство по этическим соображениям будет защищаться законом наравне с религиозными верованиями, пишет BBC.

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Решение принято по иску вегана Джорди Касамитьяна, который обвинил своего прошлого работодателя, благотворительную организацию League Against Cruel Sports, в увольнении из-за его взглядов.


Джорди Касамитьян доволен решением суда / Фото: PA MEDIA

По словам мужчины, его уволили после того, как он рассказал коллегам, что организация вкладывала средства из пенсионных фондов в компании, которые занимаются тестированием продуктов на животных.

В компании опровергают подобные заявления и уверяют, что причина увольнения не во взглядах.

Этические веганы абсолютно исключают эксплуатацию животных: не носят кожаную одежду и не используют товары компаний, которые проводят испытания на животных.

Веганство это строгое вегетарианство, рацион исключает все виды мяса животных, птиц, рыбы, яйца, молоко, морепродукты и мед.

Веганы также не ходят в цирки и зоопарки, а также протестуют против того, чтобы люди заводили домашних животных в квартирах (это неестественные условия для животных).

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Здоровая жизнь Здоровое питание
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