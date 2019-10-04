Вегетарианская диета может помочь при артрите

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Польза вегетарианской диеты
Польза вегетарианской диеты / Unsplash

Ревматоидный артрит – одно из наиболее распространенных аутоиммунных заболеваний. Оказывается, растительная диета способна вызвать изменения в организме, которые облегчают симптомы при ревматоидном артрите.

Обычно врачи назначают целый ряд препаратов и способов корректировки образа жизни, чтобы облегчить симптомы больных и снизить риск их инвалидности, сообщает MedicalNewsToday.

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Специалисты проанализировали последние исследования, в которых изучалось влияние растительной диеты на биологические механизмы, важные при ревматоидном артрите.

Эксперты пришли к выводу, что растительная диета уменьшает воспаление. Уже после 4 недель диеты, пациенты заметили значительное ослабление симптомов, включая боль в суставах, скованность и отек.

Чим корисне вегетаріанство, чим корисне веганство
Польза вегетарианской диеты

Также авторы обзора цитируют исследование 2015 года, показавшее, что участники, которые не употребляли мяса на протяжении 2 месяцев, имели меньше воспаления, чем те, кто питался продуктами животного происхождения и с высоким содержанием жиров.

Стоит отметить, что при ревматоидном артрите избыточный вес значительно осложняет симптоматику. Согласно данным исследования 2018 года, люди, которые сбросили 5 килограммов, в три раза улучшали свои симптомы.

Авторы обзора объясняют, что вегетарианские и веганские диеты помогают людям похудеть больше, чем любые другие виды диеты. А еще они способствуют хорошей работе кишечника, ведь в растениях много клетчатки.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Профилактика заболеваний Лечение исследования Диеты Здоровое питание
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