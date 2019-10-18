Вейп и электронные сигареты вызывают рак: новые исследования

Ученые из Университета Нью-Йорка изучили влияние вейпинга на живые организмы и выяснили, что он может вызвать рак легких.

Исследование проводилось на мышах и пока не доказывает, что электронные сигареты могут привести к подобным последствиям у людей. Однако это первый подобный анализ, в котором прослеживается связь вейпинга и онкологических заболеваний, пишет NBC.

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Как проводили исследования?

Исследование проводилось при поддержке Национального института здоровья США. В течение 54 недель ученые воздействовали на сорок мышей паром от электронных сигарет с никотином. Количество пара была примерно такое же, какое человек потребляет за три-шесть лет вейпинга.

Вейп не такой безопасный как считалось ранее

Результаты исследования

В результате у 22,5% из них развился рак легких, а в 57,5% – предраковые поражения мочевого пузыря. При этом двадцать мышей подвергались воздействию пара без никотина, и ни у одной из них не появилось онкологических заболеваний.

В исследование были ограничения: во-первых, мыши вдыхали пары не так глубоко, как это обычно делают люди; а во-вторых, эксперимент проводился на животных с большей вероятностью развития рака. Однако ученые склоняются к тому, что электронные сигареты могут оказаться столь же вредными и для людей. В то же время они прогнозируют, что для тщательного изучения влияния вейпинга на человеческий организм потребуется не одно десятилетие.

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