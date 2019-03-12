Вейп все же опасен: исследования

Исследователи из США обнаружили, что у любителей электронных сигарет повышается риск развития депрессии и инфаркта.

Сотрудники Школы медицины Канзасского университета изучили влияние вейпов на организм человека – испарителей жидкости. Оказалось, что в сравнении с некурящими людьми, вейпери рискуют заболеть ишемической болезнью сердца, а также получить инфаркт и депрессию, сообщает "EurekАlert!".

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В своей работе ученые опирались на данные Национального исследования состояния здоровья, в котором за последние годы приняли участие почти 100 тысяч жителей США.



Вейп увеличивает риск депрессии

У вейперов риск развития ишемической болезни сердца повышается на 25%, а риск развития инфаркта на 34%. При этом опасность возникновения депрессии у поклонников электронных испарителей повышается на 55%, в сравнении с некурящими людьми.

Таким образом с помощью своего исследования ученые решили опровергнуть миф о "безвредности" электронных сигарет и вейпов.

Ранее эксперимент, проведенный Public Health England, показал, что использование электронных систем на 95% менее вредно для здоровья по сравнению с обычными сигаретами.

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