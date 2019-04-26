Как выйти из Великого поста без вреда для здоровья: действенные секреты от экспертов

Пост – это своеобразная сложная диета, которая имеет значительное влияние на организм. Поститься надо правильно, соблюдая баланс в продуктах. Не менее важный момент – выход из Великого поста, который заканчивается 28 апреля. Если не соблюдать правила, очень легко получить панкреатит или другие болезни пищеварительной системы! Как избежать проблем?

Здоровье 24 поговорило с экспертами по здоровому образу жизни и готово поделиться с вами секретами, как легко и здорово завершить пост и вернуться к привычному питанию.

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Последняя неделя поста

Перед пасхальным застольем христиан ожидает последняя неделя поста. По традиции, она самая строгая. Ограничения в питании очень серьезны.

Переварить кучу пищи трудно, поэтому часто вечером Пасхи людям просто становится плохо.

Амбассадор проекта Food Revolution Джейми Оливера Дарья Дорошкевич “Согласно религиозным канонам, последняя неделя Великого Поста – период жесточайшего воздержания от пищи, а в течение пятницы и субботы желательно не кушать вообще. И, действительно, представьте себе состояние вашего желудка, когда после двухдневного голодания в него попадают свинина, холодец и котлеты, запивается все это, в лучшем случае, вином и закусывается сдобной паской. Сказать, что это шок, это промолчать. Переварить кучу пищи трудно, поэтому часто вечером Пасхи людям просто становится плохо"



Последняя неделя поста очень строгая

Как же подготовить свой организм? Дарья Дорошкевич рассматривает два варианта:

Если вы верующий и соблюдаете все ограничения, поберегите свой желудок на Пасху: достаточно попробовать одно-два рыбных блюда, маленький кусочек кулича, а остальные блюда пусть будут овощные. От алкоголя и сладких напитков стоит отказаться вообще. Если первый вариант вам не подходит, а доводить организм до серьезных проблем вы боитесь, за неделю до Пасхи надо понемногу вводить молочные продукты и яйца. Так организм подготовится к праздничному столу.

Пасхальный стол

Хуже всего, если разговение завершается пышным праздничным столом с колбасами, копчеными ветчинами, яйцами, сырами и сладкой сдобной паской из белой муки. После 40 дней ограничений для организма это настоящий шок!



Паска – очень калорийное блюдо!

Но что же делать? Неужели надо отказать себе в праздничной еде? Диетологи советуют не набрасываться на пищу. В течение Пасхального воскресенья, понедельника ешьте небольшими порциями. От одного яйца, конечно же, вреда не будет. Кулич постарайтесь кушать в первой половине дня. Эту праздничную сдобу советуем приготовить или купить заранее (например в четверг). Дело в том, что немножко подсохшая выпечка менее вредна, чем только что из печи.

Старайтесь готовить больше блюд из рыбы и птицы, чем из мяса.

Амбассадор проекта Food Revolution Джейми Оливера Дарья Дорошкевич “Учитывая тот факт, что в Украине принято на Пасху накрывать столы, которые аж ломятся от еды, важно продумать меню, которое не навредит вашему здоровью, но и даст ощущение праздника. Старайтесь готовить больше блюд из рыбы и птицы, чем из мяса: традиционную колбасу к пасхальной корзинке можно приготовить из домашней курицы. Котлеты могут быть рыбными – это, кстати, будет еще вкуснее, чем из свинины. Предлагаю отказаться от колбасных и сырных нарезок на стол, а заменить их запеченной индейкой и молодым сыром”.



Вредные традиционные блюда можно заменить на более полезные

Также специалисты советуют добавить на стол максимальное количество овощных салатов с зеленью. Важно правильно их заправлять. Конечно же, никаких майонезов.



Овощи и рыба прекрасно подойдут для праздничного стола

"Не забывайте, что пасхальный стол точно украсят разнообразные овощные салаты, заправленные оливковым маслом с лимонным соком или бальзамическим уксусом", – советует Дарья Дорошкевич.

Как заменить майонез:

Разотрите 2 вареных желтка с 2 чайными ложками французской горчицы, добавьте соли и чайную ложку жидкого меда, а потом – 200 г нежирной сметаны. По вкусу добавьте лимонного сока и заправляйте любимые салаты!

Стоит ли к кофе и чаю подавать несколько видов сладких кремовых тортов? Однозначно нет! Но это не означает, что пасхальный стол должен быть без сладостей вообще.

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Амбассадор проекта Food Revolution Джейми Оливера Дарья Дорошкевич “Из сладкого достаточно традиционной выпечки или творожной паски. Советую потратить время и приготовить их самостоятельно, чтобы быть уверенными, что пасхальные вкусности приготовлены из качественных продуктов и без добавления трансжиров. Также советую отказаться от крепких спиртных напитков в пользу бутылки качественного сухого вина”.

Возвращаемся в форму

Если не следовать этим советам, то после завершения праздников вам, возможно, придется возвращаться в форму. Эксперты советуют отказаться от кардинальных диет и просто перейти на здоровое питание.



Тамара Андреева

Три основных приема пищи. И два-три перекуса.

"Я питаюсь после поста так же, как и во время поста. Просто во время поста мясо заменяла бобовыми. После разговения буду постепенно вводить мясо. Ем я маленькими порциями. Три основных приема пищи. И два-три перекуса", – делится секретами стройности доула Тамара Андреева, которая за год сбросила лишних 65 кг, просто придерживаясь правил здорового питания и добавив в свою жизнь спорт.

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Диетологи советуют после праздников налегать на овощи и зелень. Тем более, что уже появится много сезонных. С фруктами стоит быть осторожными: двух фруктов в день вполне достаточно. Стоит заметить, что фрукты нужно употреблять отдельно от других блюд, в качестве перекуса в первой половине дня.

Не забывайте также о разнообразных крупах, маслах, семечках и орехах. Все это очень полезно и нужно организму. Однако порции должны быть небольшие. Эти продукты очень калорийны, поэтому на ужин они не годятся. Эксперты убеждены, что лучшим блюдом на вечер является запеченная рыба или мясо без гарнира, но со свежими и приготовленными овощами.



Основа питания: овощи

Увеличить потребление свежих салатов.

Амбассадор проекта Food Revolution Джейми Оливера Дарья Дорошкевич “После праздников предлагаю увеличить потребление свежих салатов, причем в качестве основы можно использовать обычную капусту, в том числе красную. Добавьте к капусте зелень и, хотя бы, морковь, полейте маслом или йогуртом и наслаждайтесь! И не забывайте о физических нагрузках"

Очень важными являются физические нагрузки. Попробуйте зал, танцы, бассейн, что угодно, что приносит удовольствие. Если вы пока не готовы к постоянным занятиям – делайте хотя бы пешие прогулки. Этот вид спорта полезен для абсолютно всех людей. Старайтесь больше ходить пешком в течение дня, а также ходить на прогулки на свежем воздухе.

Не забывайте выпивать достаточное количество воды, примерно 30 мл на 1 кг вашего веса. Ведь вода – это секрет молодости и хорошего самочувствия.

Редакция 24 Канала желает вам веселых и здоровых Пасхальных праздников!

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