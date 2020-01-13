Большой язык может приводить к остановке дыхания во время сна

Похудение помогает преодолеть синдром обструктивного апноэ, впрочем доныне специалисты никак не могли понять, почему. Недавно ученые обнаружили, что на сужение верхних дыхательных путей во время сна влияет большой размер языка.

Команда ученых еще в 2014 году заметила, что синдром обструктивного апноэ коррелирует с большими размерами языка и повышенным количеством жира в нем. Недавно они провели исследование, которое определяет новую терапевтическую цель, сообщает American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

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Апноэ во время сна – это Задержки или периоды поверхностного дыхания во время сна. Каждая пауза может длиться от нескольких секунд до нескольких минут, повторяясь много раз за ночь. Поскольку расстройство нарушает нормальный сон, больные чувствуют усталость в течение всего дня. У детей это может проявляться гиперактивностью или проблемами в школе.

В новом исследовании приняли участие 67 пациентов с обструктивным апноэ сна различной степени тяжести. Все участники исследования имели ИМТ более 30, что является явным признаком ожирения. Потеряв около 10% веса за полгода, общая оценка тяжести показателей апноэ улучшилась на 31 процент.

До и после потери веса участники исследования проходили МРТ-сканирование верхних дыхательных путей и брюшной полости. Главным связующим фактором между похудением и ослаблением симптомов оказалось уменьшение количества жира в языке.

Похудение помогло ослабить симптомы и благодаря уменьшению объемов латеральных крыловидных мышц, контролирующих движения нижней челюсти, а также благодаря потере жира в боковых стенках дыхательных путей. Однако эти факторы были не такими влиятельными, как уменьшение размеров языка.

Большинство врачей и даже специалисты по апноэ обычно не обращают внимание на жир в языке для лечения апноэ во сне. Теперь, когда мы знаем, что он является фактором риска <...>, мы определили уникальную терапевтическую цель, которой раньше никогда не было,

– рассказал автор исследования Ричард Шваб.

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