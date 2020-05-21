В Великобритании обещают вакцину против COVID-19 за три месяца

Британская фармацевтическая компания AstraZeneca утверждает, что сможет сделать первую партию 30 миллионов доз вакцины против коронавируса уже в сентябре.

Управление перспективных исследований и разработок в области биомедицины США (BARDA) выделило компании более 1 миллиарда долларов на разработку вакцины, пишет Bloomberg.

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Таким образом AstraZeneca получила возможность выработать 1 миллиард доз.

Отмечается, что Оксфордская вакцина является одной из самых перспективных в мире, и AstraZeneca заявляет, первые 30 миллионов доз лекарств будут готовы уже в сентябре. До конца года в компании планируют изготовить 100 миллионов доз.

На первом этапе вакцина будет доступна только британцам. При этом в компании заявили, что работают над тем, чтобы "обеспечить широкую и справедливую поставку вакцины по всему миру без прибыли во время пандемии".

BARDA также предоставила финансирование французскому фармацевтическому гиганту Sanofi. Вакцина, разработанная компанией, вероятно, пойдет в первую очередь американцам. Из-за этого компанию раскритиковало французское правительство.

Самые успешные разработки вакцины

Компания Moderna объявила, что перешла ко второй фазе клинических испытаний, которая предусматривает тестирование на 600 добровольцах.

BioNTech вместе с фармацевтическим гигантом Pfizer тоже получили разрешение на проведение первой и второй фаз клинических испытаний, которые пройдут в Германии. Ее протестуют на 360 добровольцах.

Китайская компания CanSino Biologics проводит вторую фазу клинических исследований еще с апреля 2020 года, в исследовании принимают участие 500 добровольцев.

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