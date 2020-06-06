В Великобритании количество лиц, умирающих в домах для пожилых, выросло на 61 процент в течение марта-апреля.

Об этом пишет издание Daily Mail со ссылкой на данные Управления национальной статистики (ОНС). В источнике говорится, что количество смертей в больницах уменьшилось на 21 процент в период с 7 марта по 1 мая, тогда как в частных домах показатель увеличился на 43 процента.

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Количество людей, которые умирают в домах для пожилых, выросло на 60,5 процента.

В отчете указано, что недиагностированные случаи COVID-19 являются "вероятным объяснением" для более 13 тысяч смертей, которые непосредственно не связаны с коронавирусом.

Недиагностированный COVID-19 может помочь объяснить рост смерти среди пожилых людей и больных деменцией, добавили ООС.

В источнике отметили, если увелтчение количества смертей связано с коронавирусом, это означает, что истинное число погибших от эпидемии в Великобритании значительно больше.

По состоянию на 6 июня в официальной статистике говорится, что коронавирусом заболели 283 311 человек, умерли 40 261 человек.