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Великобритания выделяет 4 миллиона фунтов на реформу здравоохранения Украины

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Великобритания выделяет 4 миллиона фунтов на реформу здравоохранения Украины / Unsplash

Великобритания выделяет на реализацию программы по реформе здравоохранения Украины 4 миллиона фунтов стерлингов до марта 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Великобритании на официальной странице в твиттере.

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Таким образом Великобритания поддерживает реформу здравоохранения с помощью проекта, который финансирует совместно с USAID Ukraine. Также в публикации говорится о визите посла Мелинды Симмонс в Центр первичной помощи в Киеве с целью узнать о современном состоянии реформ.

"Проект должен помочь Украине построить прозрачную, подотчетную и эффективную систему здравоохранения. Великобритания выделяет на реализацию программы £ 4 миллиона в марте 2021 года", – говорится в источнике.

Что известно о продлении медицинской реформы?

1 апреля 2020 года в Украине должен наступить сложный этап медицинской реформы – это реформа второго и третьего звена. Второй этап медицинской реформы должно начаться в 2020 году. Он предусматривает гарантированное бесплатное медобслуживание для пациентов вторичного звена медицинской системы, то есть узкими специалистами. Важные изменения также должны состояться в больницах: ремонты, модернизация оборудования, компьютеризация. Изменения эти обязательные, иначе медучреждение не получит финансирование от Национальной службы здоровья.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Украины Новости Здоровье Здоровье Великобритания Медицинская реформа Медицина
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