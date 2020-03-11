Венгрия ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса

Правительство Венгрии объявило о введении чрезвычайного положения. Зато люди, которые будут распространять слухи или нарушать правила карантина, будут преследоваться.

Информацию подтвердил глава канцелярии премьер-министра Гергели Гуляш, пишет Hungary Today.

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Правительство приказало ввести чрезвычайное положение в связи с мерами защиты против нового коронавируса,

– говорится в сообщении.

В стране все университеты закрыли на карантин, зато студенты перешли на дистанционное обучение. Школы пока будут работать в обычном режиме. Впрочем, если ситуация обострится, правительство пересмотрит свое решение.

10 марта стало известно, что Венгрия закроет границы для туристов из Италии. Также в стране закрыли сообщение с Ираном, Китаем и Южной Кореей. В случае, если гражданин Венгрии захочет вернуться домой, находясь в одной из этих стран, то у него есть такая возможность. Но вернуться он сможет только после того, как даст согласие на 14-дневную самоизоляцию.

К слову, по состоянию на 11 марта в Венгрии зарегистрировали 13 случаев коронавирус. Вместе с тем, в мире зафиксировали 121 564 случаев заболевания и 4 373 летальных случаев.

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