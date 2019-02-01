Верхівка "ЛНР" почала криваву боротьбу за владу: Росія хоче змінити Пасічника

Російські куратори напряму та цілком серйозно обговорюють кандидатуру наступної маріонетки – ватажка "республіки".

Справа в тому, що лідер хунти, що захопила владу в 2017-му, важко захворів. Кажуть, йому навіть операцію на серці зробили...

Словом, виконувати номінальні обов'язки терорист вже не може, або ж йому знадобиться чимало часу на відновлення. Звісно, кремлівських діячів відсутність навіть умовної міцної руки на окупованих територіях ніяк не влаштовує, а за Пасічником, як і за іншими терористами, ніхто плакати не буде. То ж і вагань ніяких немає щодо питання, чи треба змінювати "ватолідера".

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Мабуть, єдине, що може врятувати колаборанта – якщо він підірветься з ліжка та знайде в собі сили доказати кураторам свою спроможність виконувати їх накази. Але це малоймовірно.

Проблеми зі здоров'ям у колишнього СБУшника, що зрадив Україну та зумів "прийти до успіху" у наслідок заколоту, почалися на початку січня. Але апогею хвороба досягла десь у 20-х числах січня, то ж коли ватажок терористів несподівано зібрав речі та поїхав до РФ, його поплічники були дещо розгублені.

Деякі навіть хапалися за чемодани, бо вважали, що Пасічника вже прибрали, а тепер почнуться чистки його команди. Але коли через кілька днів наближені до ватажка колаборанти дізналися, як діла йдуть насправді, то почали міжусобицю.

Заступники, помічники, "міністри" Пасічника вирішили, що саме зараз є варіант застрибнути у ще один соціальний ліфт. Через це одразу почали рости доходи місцевих журналістів. Кажуть, "чиновники" аж побігли до всіляких працівників сайтів та телеканалів, аби ті почали швиденько писати та знімати сюжети про їх опонентів-корупціонерів, вбивць та мародерів. Виявляється, ледве не кожен терорист має серйозний компромат на своїх друзів. Ось зараз і може початися час, коли усе, що накопичили на флешках та жорстких дисках, стане відомо громадськості. Веселий, треба сказати, час, коли СБУшники припадуть до ефірів сєпар-ТБ і лише записуватимуть у блокнотики, а раптом ще чогось про когось не знали.

Ще цікавіше, що тим самим займатимуться ФСБшники, яким також цікаво, хто і яку схему повз них "промутив" (за це й покарають щонайменше грошима). А про всілякі вбивства вони просто занотують, аби у подальшому можна було шантажувати тюрмою або реально посадити, коли стануть заважати. Але ж спочатку ватажки "ЛНР" проводитимуть переговори між собою, для того, щоб їх підтримали інші. Або щоб прийти до росіян та мовити: пропонуємо таку і таку кандидатуру, нумо обирати. На предмет підтримки один одного наближені до Пасічника вже промацують. А про самого поки що чинного, але не діючого ватажка давно всі забули.

Хто саме має шанси очолити терористичне утворення з трьох букв, спрогнозувати важко. Але, як кажуть наші правоохоронці, є інформація, що у Москві навіть кандидатуру громадян РФ розглядають, оскільки втомилися від місцевих напівдебілів, які гребуть лише для себе та миттєво наживають собі ворогів. Втім, навряд чи росіяни надішлють якогось кадрового спецслужбовця, аби той став ватажком "ЛНР". Скоріш за все, це все ж таки буде черговий зрадник України. Його, принаймні, вбити простіше та й до українців-перевертнів окупанти відносяться як до лайна.

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