Верховная Рада проголосовала за реорганизацию учреждений здравоохранения

На заседании парламента одобрили закон, благодаря которому медицинские учреждения смогут самостоятельно выполнять реорганизацию. Помимо этого, стали более четкими полномочия, обязанности и ответственность органов местного самоуправления, которые управляют заведениями здравоохранения.

Новые изменения в законе предоставляют возможность коммунальным медучреждениям образовываться и функционировать как совместное коммунальное предприятие. Кроме того, водители скорой помощи получили такие же условия оплаты труда и меры социальной защиты, как и медицинские работники экстренной медицинской помощи.

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До 31 декабря действует льготный период для преобразования учреждений здравоохранения из бюджетных учреждений в казенные и коммунальные некоммерческие предприятия. Он предусматривает:

Освобождение от исполнения кредиторских обязательств при реорганизации;

Освобождение от необходимости получения согласия на изменение должника;

Освобождение от необходимости проведения обязательной оценки имущества;

Упрощенную процедуру передачи недвижимого имущества;

Возможность использования собственных начислений для формирования уставного капитала образованных предприятий;



Водители скорой получили такие же условия труда, как их коллеги из экстренной медицинской помощи / UkrMedia

Программа медицинских гарантий для всех видов медицинской помощи переносится на 1 апреля 2020 года, что позволит учреждениям здравоохранения завершить начатую процедуру реорганизации.

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