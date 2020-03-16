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Вероятно, эпидемия намного больше, – активист сказал, почему власть вводит суровый карантин

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В Украине власть принимает чрезвычайные меры, чтобы остановить распространение коронавируса – закрываются развлекательные заведения, вводятся существенные ограничения на транспортные перевозки, закрываются границы и тому подобное. Почему Владимир Зеленский требует строгого карантина – читайте дальше.

Власть вводит более жестокие меры карантина, потому что вероятно не известна настоящая статистика распространения коронавируса в Украине. Об этом рассказал общественный активист Дмитрий Шерембей в эфире программы "После всего" на 24 канале.

К слову Зеленский призвал Кабмин ввести новые карантинные мероприятия из-за распространения коронавируса: видео

"Здесь такая тактика – когда ты понимаешь, что столкновение неизбежно надо дойти до того, чтобы никто не умер в конечном итоге. Поэтому мы предполагаем, что эпидемия намного больше, чем показывает статистика", – сказал Шерембей.

 
Дмитрий Шерембей, общественный активист
“Если мы возьмем ресурсы, которые отслеживают данные о количестве инфицированных, то Украина такая маленькая точка инфицированных, а вокруг нее крупные пятна. Проблема не в том, какие меры мы вводим, мы их вводим лишь из-за того, что мы не знаем настоящей статистики. Потому что у нас не было широкомасштабной системы диагностирования, у нас не было волонтерских программ мотиваций, чтобы идти тестироваться, потому что этого не было даже где сделать”

По его словам, для того, чтобы система здравоохранения была готова, надо было в сентябре 2019 года очень активно и настойчиво продолжать медицинскую реформу и внедрять систему цифрового документооборота.

"То есть делать систему готовой не только к таким вызовам. Но мы этот момент упустили. Все у нас бабахнуло, и теперь мы делаем попытку каким-то образом это все собрать. Все попытки, которые сейчас пытаются внедрить, они конечно нужны", – добавил он.

Отметим, что 16 марта Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал Кабмин ужесточить ограничения карантина из-за коронавируса.

Какие ограничения хочет ввести Зеленский:

  • Запретить принимать посетителей учреждениям культуры, ТРЦ, спортивным заведениям, ресторанам, кафе, кинотеатрам и другим заведениям питания, развлечений и услуг. Однако украинцы смогут заказать доставку еды из ресторанов и кафе.
  • Запретить железнодорожную, авиа-, автобусную междугородную пассажирскую перевозку, а также работу метрополитенов. Перевозки пассажиров в городах могут осуществляться в режиме до 10 человек в маршрутных такси и такси и до 20 человек в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая.
  • Провести переговоры с МВФ о предоставлении финансовой поддержки Украине для преодоления последствий коронавируса.
  • От Нацбанка, Минфина, государственных и частных банков ожидается создание программы кредитных каникул для малого и среднего бизнеса, концепция налоговых изменений.
  • Граждане, получающие пенсию, менее 5 тысяч гривен, должны получить доплату в размере 1000 гривен.
  • В областях, где были подтверждены случаи коронавируса (Черновицкая и Житомирская), ввести режим чрезвычайной ситуации.
  • Временно запретить плановые мероприятия и операции в больницах, осуществить частичное переквалифицирование учреждений медицинской помощи.
  • Разработать механизм доставки лекарств работниками Укрпочты для пожилых людей.
  • Запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек, включительно с обрядами и церемониями. Лидеры церквей должны отнестись к этому с пониманием.
  • Ограничить экспорт продуктов.
  • Министерствам, главам ОГА, местным властям обеспечить бесперебойную работу продуктовых и хозяйственных магазинов, аптек, АЗС, банков, страховых компаний, а также всех предприятий критической инфраструктуры и грузового транспорта.
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Автор: Юлия Гилей
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Украины Коронавирус в Украине Здоровье Карантин в Украине 2020 Владимир Зеленский Медицина
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