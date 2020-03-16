Вероятно, эпидемия намного больше, – активист сказал, почему власть вводит суровый карантин

В Украине власть принимает чрезвычайные меры, чтобы остановить распространение коронавируса – закрываются развлекательные заведения, вводятся существенные ограничения на транспортные перевозки, закрываются границы и тому подобное. Почему Владимир Зеленский требует строгого карантина – читайте дальше.

Власть вводит более жестокие меры карантина, потому что вероятно не известна настоящая статистика распространения коронавируса в Украине. Об этом рассказал общественный активист Дмитрий Шерембей в эфире программы "После всего" на 24 канале.

К слову Зеленский призвал Кабмин ввести новые карантинные мероприятия из-за распространения коронавируса: видео

"Здесь такая тактика – когда ты понимаешь, что столкновение неизбежно надо дойти до того, чтобы никто не умер в конечном итоге. Поэтому мы предполагаем, что эпидемия намного больше, чем показывает статистика", – сказал Шерембей.

Дмитрий Шерембей, общественный активист “Если мы возьмем ресурсы, которые отслеживают данные о количестве инфицированных, то Украина такая маленькая точка инфицированных, а вокруг нее крупные пятна. Проблема не в том, какие меры мы вводим, мы их вводим лишь из-за того, что мы не знаем настоящей статистики. Потому что у нас не было широкомасштабной системы диагностирования, у нас не было волонтерских программ мотиваций, чтобы идти тестироваться, потому что этого не было даже где сделать”

По его словам, для того, чтобы система здравоохранения была готова, надо было в сентябре 2019 года очень активно и настойчиво продолжать медицинскую реформу и внедрять систему цифрового документооборота.

"То есть делать систему готовой не только к таким вызовам. Но мы этот момент упустили. Все у нас бабахнуло, и теперь мы делаем попытку каким-то образом это все собрать. Все попытки, которые сейчас пытаются внедрить, они конечно нужны", – добавил он.

Отметим, что 16 марта Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал Кабмин ужесточить ограничения карантина из-за коронавируса.

Какие ограничения хочет ввести Зеленский: