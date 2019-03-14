Авитаминоз: основные симптомы и лечение

Весна – сложная пора для организма, поскольку он плохо реагирует на изменение погоды, продолжительность дня, температуру. В это время организму необходима особая забота. Из-за дефицита витаминов у человека может возникнуть авитаминоз.

Об основных признаках авитаминоза, о продуктах, которые спасут от авитаминоза – читайте в материале Здоровья 24.

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Диетолог Карина Дейнеко утверждает, что наиболее уязвимы к авитаминозу люди в начале осени, среди них – люди средних лет и подростки. У детей дело до авитаминоза не доходит, поскольку у них питание сбалансированное и уход более тщательный.

Признаки авитаминоза

Чаще всего симптомы нехватки витаминов – мультикомплекснные, то есть, когда не хватает нескольких групп витаминов.

Нехватка витамина С – это частые простудные заболевания, кровоточивость десен, расслоение ногтей, общая утомляемость.

В основном на первом месте – нехватка витамина С. Он отвечает за иммунитет, поэтому как раз на период начала осени приходится значительная волна простудных заболеваний (плюс сырая погода). Также этот витамин "отвечает" за кроветворение и обмен веществ, поэтому из-за нехватки витамина С мы можем набирать лишние килограммы,

– пояснила диетолог.

Нехватка витаминов группы В – усталость, сонливость, депрессия, трещинки в уголках рта, выпадение волос, сухость кожи. Также они ответственны за умственную деятельность.

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Чаще всего из группы витаминов В бывает нехватка В₉, ответственного за кроветворение и функционирование нервной системы, поэтому его недостаток как раз и вызывает то усталое, апатичное состояние организма.

Витамин D – на третьем месте по недостаче. Он синтезируется кожей под воздействием солнечных лучей, поэтому зимой он производится значительно меньше. Этот витамин отвечает за усвоение кальция, который в свою очередь ответственный за функционирование костной ткани – вот почему на февраль-март, особенно у людей пожилого возраста, часто случаются переломы в результате падения, проявления остеопороза.

Сухость и потрескивание локтей – свидетельствует о нехватке жирорастворимых витаминов – А, D, E.

К авитаминозу также относится и нехватка микроэлементов, чаще всего – цинка и меди. Сухость кожи и выпадение волос– тоже "их" симптом.

Если хотя бы несколько из этих признаков беспокоят вас – стоит улучшить свой рацион, чтобы предотвратить усиление авитаминоза. Если чувствуете себи из рук вон плохо – обратитесь к врачу.

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Чем пополнить запасы организма

Витамин А есть: в корнеплодах, особенно моркови, яичном желтке, сливочном масле.



Витамин А

Источники витамина С: квашеные продукты – капуста, помидоры, огурцы. В частности, в капусте – ударная доза витамина С, а также там есть бактерии молочной кислоты, которые поддерживают микрофлору кишечника, а именно там производится 80% нашего иммунитета. Еще в квашеной капусте есть витамин U, который благоприятно влияет на слизистую оболочку желудка. Также источники витамина С – киви (2 штуки содержат суточную норму этого витамина), цитрусовые и все виды капусты.

Источники витаминов группы В: каши, сезонные корнеплоды, красный перец, яблоки, укроп, петрушка.

Витамином D богаты жирные сорта морской рыбы, сливочное масло, икра, яичные желтки. А вот в морепродуктах, выращенных не на свободе, этого витамина значительно меньше.

Витамин Е содержат все масла, в том числе и обычное подсолнечное.

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Витаминный рацион

Общие рекомендации диетолога в борьбе с авитаминозом – спланировать свой рацион так: 50% – свежие овощи и фрукты или соленые, цитрусовые, киви, капуста, пророщенные зерна (любые – пшеница, гречиха).

Консервация не подходит. Я бы рекомендовала употреблять ее только по праздникам или когда очень уж любите. Там очень много соли, которая провоцирует процессы в организме, в результате чего "прыгает" давление, а также – избыток соли мешает усвоению других микроэлементов,

– пояснила врач.

Еще 25% рациона – должны составлять вареные крупы. Еще 25% – качественное мясо, рыба, кисломолочные продукты, яйца. Причем рыба – жирная морская, 2-3 раза в неделю, яйца – до 5 штук в неделю, масло – 25-30 граммов в сутки, орехов – граммов 40. Кисломолочных продуктов взрослому человеку достаточно 100-150 миллилитров в сутки.



25% рациона должны составлять вареные крупы

Вы удивитесь, но чтобы не провоцировать авитаминоз – стоит отказаться от избытка кофеиносодержащих напитков. Они не бодрят, а наоборот.

Кофе, чай и другие кофеиносодержащие напитки мешают усваиваться витамину С. Поэтому при утомляемости, сонливости, слабости эти напитки лучше ограничить. А заменить их отваром шиповника – рекордсмен по содержанию витаминов, или компот из сухофруктов без сахара,

– рекомендовала диетолог.

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Свежевыжатые соки, фреши и смузи также богаты витаминами, но употреблять их стоит не более стакана в сутки, 150-200 миллилитров. Впрочем, по словам врача, все равно лучше съесть свежий фрукт.

О витаминах из аптек

Мультивитаминные добавки не следует принимать без рекомендации врача, потому что можно нанести себе больше вреда, чем пользы, – уверена Карина Дейнеко.

Витаминные комплексы следует назначать после печеночных проб и биохимического анализа крови. Потому что если есть нарушения работы печени или признаки дисбактериоза, например, то можно нанетси мультивитаминами организму вред,

– уточнила специалист.

Также врач при необходимости может назначить прием какого-то одного витамина, что будет более полезно.