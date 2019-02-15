Вещество, которое широко используют для выращивания растений, вызывает рак
При выращивании культурных растений производители часто используют специальные химические вещества, которые убивают растительность - гебициды.
Исследователи из Университета Вашингтона выяснили, что влияние глифосата, самого распространенного в выращивании растений гербицида, повышает риск развития рака более чем на 40%, пишет MedicalXpress.
Читайте также: Эффективны ли нетрадиционные методы лечения рака: ответ онколога
Ученые провели метаанализ научных работ, которые были опубликованы с 2011 года по 2018 год. Они приняли также во внимание исследование, в котором приняли участие более 54 тысяч человек, занимающихся обработкой растений пестицидами.
Анализ показал, что глифосат увеличивает риск появления неходжкинской лимфомы на 41%.
Глифосат увеличивает риск возникновения лимфомы неходжкинской
Это группа злокачественных новообразований лимфатической системы, которая отвечает за борьбу с инфекциями. При этом заболевании опухоли поражают клетки крови – лимфоцитов.
У человека увеличиваются лимфатические узлы на шее, подмышками, в средостении. Пациент может чувствовать жар, усталость, потерю аппетита, сильно потеть по ночам.
Эти данные совпадают с выводами Международного агентства по исследованию рака, которое в 2015 году классифицировало глифосат как сильный канцероген для человека.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.