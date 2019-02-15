Вещество, которое широко используют для выращивания растений, вызывает рак

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Вещество, которое широко используют для выращивания растений, вызывает рак
Вещество, которое широко используют для выращивания растений, вызывает рак / pastorresources.com

При выращивании культурных растений производители часто используют специальные химические вещества, которые убивают растительность - гебициды.

Исследователи из Университета Вашингтона выяснили, что влияние глифосата, самого распространенного в выращивании растений гербицида, повышает риск развития рака более чем на 40%, пишет MedicalXpress.

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Ученые провели метаанализ научных работ, которые были опубликованы с 2011 года по 2018 год. Они приняли также во внимание исследование, в котором приняли участие более 54 тысяч человек, занимающихся обработкой растений пестицидами.

 
Глифосат –что это?
Это химическое соединение, используемое во всем мире в традиционном сельском хозяйстве. Его цель – борьба с сорняками и ускорение созревания генетически модифицированных сельскохозяйственных культур (зерновых и картофеля).

Анализ показал, что глифосат увеличивает риск появления неходжкинской лимфомы на 41%.

Гліфосат збільшує ризик виникнення негоджкінської лімфоми
Глифосат увеличивает риск возникновения лимфомы неходжкинской

 
Неходжкинские лимфомы – что это?

Это группа злокачественных новообразований лимфатической системы, которая отвечает за борьбу с инфекциями. При этом заболевании опухоли поражают клетки крови – лимфоцитов.

У человека увеличиваются лимфатические узлы на шее, подмышками, в средостении. Пациент может чувствовать жар, усталость, потерю аппетита, сильно потеть по ночам.

Эти данные совпадают с выводами Международного агентства по исследованию рака, которое в 2015 году классифицировало глифосат как сильный канцероген для человека.

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь исследования Онкозаболевания
Источник: 24 Канал
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