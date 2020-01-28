Виагра может помочь избежать кесарева сечения

Действующее вещество виагры под названием силденафил прошло вторую фазу клинических испытаний. Ученые считают, что препарат может помочь роженицам уменьшить вероятность кесарева сечения.

Силденафил расширяет сосуды плаценты, тем самым усиливая приток крови к плоду. Это снижает вероятность того, что женщине понадобится кесарево в том случае, если ребенок начнет испытывать недостаток кислорода, пишет American Journal of Obstetrics and Gynecology.

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Во время родов, сокращение матки снижает интенсивность потока крови через плаценту. Поэтому в случае длинных родов, часто приходится делать кесарево сечение. Ученые из Квинслендского университета усилили кровоснабжение плода с помощью силденафила и обнаружили, что он эффективно действует на сосуды органов малого таза и нормально развитую плаценту.

В исследовании приняли участие 300 женщин, у которых не было никаких отклонений во время беременности. Половине из них во время родов дали по 1-3 таблетке силденафила, а второй половине плацебо. Вместе с тем, ученые следили за сердцебиением плода, ведь нерегулярные сокращения могли означать нехватку кислорода.

Среди тех, кому дали препарат, экстренное кесарево сечение назначали на 51% реже, и вместе с тем у их будущих детей регистрировали на 43% меньше случаев нерегулярных сердечных сокращений.

Силденафил не вызывал побочных эффектов. Зато его концентрация в пуповинной крови составляла в среднем 3,6% от материнской, то есть применение этого лекарства во время родов вряд ли нанесет вред ребенку. Впрочем специалисты отмечают, что действие данного препарата на рожениц и их детей не изучено достаточно.

Кроме того, исследования с использованием силденафила пока приостановлены. Дело в том, что в Голландии после опытов с сильденафилом умерли 11 детей. Стоит отметить, что тогда изучалось не влияние действующего вещества виагры на кровоток в плаценту, а как он действует на будущих детей с серьезными задержками внутриутробного развития.

Специалисты планируют провести третью фазу клинических испытаний силденафила, в которой должны принять участие около 3000 беременных.

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