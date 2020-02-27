Вице-президент Ирана и глава парламентского комитета заболели коронавирусом

Вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар заразилась новым видом коронавируса Covid-19. Председатель парламентского комитета по нацбезопасности и международным отношениям Мужтаба Залнур также подтвердил наличие у себя коронавируса.

О болезни Масуме Эбтекар сообщает IRNA со ссылкой на ее советника, о коронавирусе в Мужтабы Залнура стало известно из его социальных сетей.

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С учетом некоторых признаков заражения госпожи Эбтекар коронавирусом был проведен тест, который оказался положительным,

– информирует советник.

Это не первые политики в Иране, заразившиеся вирусом из Китая. Ранее заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи сообщил, что инфицирован Covid-2019, диагноз подтвердили лабораторно. Впоследствии о болезни заявил и депутат парламента Махмуд Садеки.

По официальным данным на 27 февраля, количество больных коронавирусом в Иране достигает 245. В стране также зафиксировано 26 летальных случаев.

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