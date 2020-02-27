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Вице-президент Ирана и глава парламентского комитета заболели коронавирусом

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Вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар заразилась новым видом коронавируса Covid-19. Председатель парламентского комитета по нацбезопасности и международным отношениям Мужтаба Залнур также подтвердил наличие у себя коронавируса.

О болезни Масуме Эбтекар сообщает IRNA со ссылкой на ее советника, о коронавирусе в Мужтабы Залнура стало известно из его социальных сетей.

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С учетом некоторых признаков заражения госпожи Эбтекар коронавирусом был проведен тест, который оказался положительным,
– информирует советник.

Это не первые политики в Иране, заразившиеся вирусом из Китая. Ранее заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи сообщил, что инфицирован Covid-2019, диагноз подтвердили лабораторно. Впоследствии о болезни заявил и депутат парламента Махмуд Садеки.

По официальным данным на 27 февраля, количество больных коронавирусом в Иране достигает 245. В стране также зафиксировано 26 летальных случаев.

Последние новости о китайском коронавирусе Covid-19:

  • По состоянию на 27 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли почти 3 тысячи человек. Общее количество инфицированных – более 82 тысяч человек по всему миру.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
  • Наличие инфекции в Украине подозревали, но ни один случай не подтвердился.
  • На круизном лайнере Diamond Princess коронавирусом заболели четверо украинцев.
  • Граждан Украины эвакуировали из закрытого Уханя 20 февраля.
  • От коронавируса умирают в среднем 2% инфицированных.
  • Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсона или диабет.
  • Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай.
  • Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страну, в которой свирепствует эпидемия.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Здоровая жизнь Новости Здоровье Здоровье Коронавирус Covid-19 Иран
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