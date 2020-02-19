Каким путем чаще всего заражаются ВИЧ в Украине и сколько людей заболело за январь
За январь в Украине зафиксировали 1 268 новых случаев ВИЧ-инфекции и 1 945 случаев туберкулеза, 1 557 из которых – новые.
В январе от Спида в Украине умерли 176 человек, сообщает Центр общественного здоровья.
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Заметим, что это без учета аннексированного Крыма, а также некоторых частей Донецкой и Луганской областей.
Каким путем чаще всего передается ВИЧ в Украине
Из 1 268 новых случаев ВИЧ, причиной заражения чаще всего была гетеросексуальная половая связь. Если не брать во внимание 4 случая инфицирования, путь которых неизвестен, то реже всего ВИЧ передавался через гомосексуальную связь.
Пути инфицирования ВИЧ в Украине в январе 2020 года:
- гетеросексуальный – 837;
- гомосексуальный – 25;
- парентеральный (через кровь и другие биологические жидкости) – 392;
- вертикальный (от матери к ребенку) – 160;
- неизвестен – 4.
Как отмечает Центр общественного здоровья, около 98% из 392 новорожденных избавятся от ВИЧ-инфекции до 18 месяцев своей жизни.
Статистика о заболеваемости ВИЧ за январь 2020 года / Центр общественного здоровья
Что нужно знать о ВИЧ и СПИД
ВИЧ-инфекция может протекать без всяких симптомов от 5 до 12 лет, поэтому человек может жить и не знать, что у него ВИЧ.
Больной умирает не от самого СПИДа, а от инфекций, которые развиваются из-за того, что иммунитет не может их преодолеть.
В чем разница между ВИЧ и СПИДом?
ВИЧ – это сам вирус, а СПИД – это последняя стадия заболевания, вызванная ВИЧ. Отметим, что ВИЧ не может передаваться через бытовые предметы, воздушно-капельным путем или комаров.
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