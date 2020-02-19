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Каким путем чаще всего заражаются ВИЧ в Украине и сколько людей заболело за январь

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/ life.pravda.com.ua

За январь в Украине зафиксировали 1 268 новых случаев ВИЧ-инфекции и 1 945 случаев туберкулеза, 1 557 из которых – новые.

В январе от Спида в Украине умерли 176 человек, сообщает Центр общественного здоровья.

К теме: Что такое ВИЧ, как он передается и когда превращается в СПИД

Заметим, что это без учета аннексированного Крыма, а также некоторых частей Донецкой и Луганской областей.

Каким путем чаще всего передается ВИЧ в Украине

Из 1 268 новых случаев ВИЧ, причиной заражения чаще всего была гетеросексуальная половая связь. Если не брать во внимание 4 случая инфицирования, путь которых неизвестен, то реже всего ВИЧ передавался через гомосексуальную связь.

Пути инфицирования ВИЧ в Украине в январе 2020 года:

  • гетеросексуальный – 837;
  • гомосексуальный – 25;
  • парентеральный (через кровь и другие биологические жидкости) – 392;
  • вертикальный (от матери к ребенку) – 160;
  • неизвестен – 4.

Как отмечает Центр общественного здоровья, около 98% из 392 новорожденных избавятся от ВИЧ-инфекции до 18 месяцев своей жизни.

Статистика о заболеваемости ВИЧ за январь 2020 года / Центр общественного здоровья

Что нужно знать о ВИЧ и СПИД

ВИЧ-инфекция может протекать без всяких симптомов от 5 до 12 лет, поэтому человек может жить и не знать, что у него ВИЧ.

Больной умирает не от самого СПИДа, а от инфекций, которые развиваются из-за того, что иммунитет не может их преодолеть.

В чем разница между ВИЧ и СПИДом?

ВИЧ – это сам вирус, а СПИД – это последняя стадия заболевания, вызванная ВИЧ. Отметим, что ВИЧ не может передаваться через бытовые предметы, воздушно-капельным путем или комаров.

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Теги: Здоровье Лечение
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