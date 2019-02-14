Видеоигры не делают детей агрессивными, – ученые

Британские ученые из Оксфордского университета пришли к выводу, что видеоигры не способствуют развитию жестокости и агрессивности у детей в реальной жизни.

В исследовании приняли участие тысяча британских подростков 14-ти и 15-ти лет, пишет Times.

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Каждый подросток рассказал, как часто он пользуется компьютером в последний месяц и об агрессии в своем поведении. Об агрессивном поведении детей также опросили родителей.

Исследователи использовали классификацию жестокости в видеоиграх, принятую в США и ЕС, чтобы выявить связь между жестокостью в игре, время, которое дети проводят за ней, и проявлениями жестокости у них в реальной жизни.

Ученые не нашли никакой связи. То есть, если какому-нибудь подростку нравится давить прохожих в играх или сносить им голову, это не отразится на агрессивности ребенка в реальной жизни.



Видеоигры не делают детей агрессивными

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